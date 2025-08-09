Una muerta y tres heridos en una colisión múltiple en Zamora

Una mujer ha perdido la vida y otras tres personas han resultado heridas en una colisión múltiple entre un camión, una furgoneta y dos turismos en el kilómetro 471 de la N-122, en Zamora, sentido Portugal, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 19:30 horas de este viernes. Sobre esa hora la sala de operaciones del centro de emergencias del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión y solicitaban asistencia sanitaria para varias personas que habían resultado heridas graves y se encontraban atrapadas en el interior de los vehículos.

La sala del 112 ha informado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que se ha anulado posterirormente.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer y ha atendido a otras tres personas, dos varones y una mujer, que han sido trasladadas posteriormente en ambulancias soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.