Mueren un perro y tres gatos en el incendio de una vivienda en Palencia

Han sido hallados en la extinción del fuego en la cocina de un piso, cuya propietaria ha tenido que ser trasladada al hospital con una crisis de ansiedad

Mueren un perro y tres gatos en el incendio de una vivienda en Palencia
POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

ABC

Palencia

La Policía Local de Palencia ha colaborado con los Bomberos de la ciudad en la extinción de un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Vázquez Coronado de la capital palentina, cuya propietaria ha sido traslada a un ... centro hospitalario con una crisis de ansiedad, mientras que las cuatro mascotas -un perro y tres gatos- con las que convivía han fallecido por la inhalación de humo.

