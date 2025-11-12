Mueren un perro y tres gatos en el incendio de una vivienda en Palencia

La Policía Local de Palencia ha colaborado con los Bomberos de la ciudad en la extinción de un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Vázquez Coronado de la capital palentina, cuya propietaria ha sido traslada a un ... centro hospitalario con una crisis de ansiedad, mientras que las cuatro mascotas -un perro y tres gatos- con las que convivía han fallecido por la inhalación de humo.

Pasadas las 10.30 horas de este miércoles llegaba el aviso de que una cocina se había incendiado y varias patrullas de Policía Local y dotaciones de Bomberos se han trasladado rápidamente al lugar.

Los efectivos han accedido a la vivienda a través del tejado del edificio y han sofocado las llamas, que han dejado destrozada la cocina y cuyo humo ha causado la muerte de las cuatro mascotas con las que la mujer convivía: un perro y tres gatos, informa Ep.

La propietaria, de 52 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia por una crisis de ansiedad.