Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León

Un hombre de 35 años que se encontraba colaborando en las tareas de extinción de los incendios en León ha fallecido este martes, ha informado el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen. Según ha especificado en un mensaje en X, estaba trabajando en la zona de Nogarejas.

Mi más sentido pésame a la familia y entorno del fallecido que estaba colaborando en el dispositivo que lucha contra los incendios en León, en la zona de Nogarejas.



DEP



Igualmente, quiero desear una pronta recuperación a los heridos de este mismo dispositivo. — Nicanor Sen Vélez (@NicanorSen) August 12, 2025

El fallecido, junto a otra persona, había donado una desbrozadora para extinguir el fuego. Por ello, informa ICAL, se le asignó una tarea. Sin embargo, al juntarse de manera inesperada dos lenguas de fuego, perdió la vida.

Por el momento se desconocen más datos del hombre. En concreto, colaboraba en la eliminación del incendio de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que en la tarde de este martes se ha acabado extendiendo a León.

«Mi más sentido pésame a la familia y entorno del fallecido», ha lanzado Nicanor Sen. Finalmente, en el comunicado, ha deseado «una pronta recuperación» a los heridos de ese mismo dispositivo.

Este martes, los incendios continúan cebándose con España, especialmente con la provincia de Castilla y León, donde se concentran la mayoría de ellos y donde han tenido que ser evacuadas miles de personas.