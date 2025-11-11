Suscribete a
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

Muere tras ser apuñalado por su hermano durante una reyerta en Ponferrada

El suceso se produjo en el barrio de Cuatrovientos de la localidad leonesa al parecer por una discusión entre ambos

Pierde parte de una oreja tras recibir un mordisco durante una violenta pelea en Valladolid

León

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este lunes en el Hospital de León a consecuencia de las heridas causadas tras una reyerta con su hermano quien, presuntamente, le apuñaló en una reyerta producida, al parecer, por una discusión familiar ... en Ponferrada, según confirma la Subdelegación del Gobierno en León.

