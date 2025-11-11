Muere tras ser apuñalado por su hermano durante una reyerta en Ponferrada

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este lunes en el Hospital de León a consecuencia de las heridas causadas tras una reyerta con su hermano quien, presuntamente, le apuñaló en una reyerta producida, al parecer, por una discusión familiar ... en Ponferrada, según confirma la Subdelegación del Gobierno en León.

La pelea se produjo en la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre, en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León que alertaba del suceso.

El herido fue trasladado hasta el Hospital de León donde finalmente falleció en las últimas horas. El agresor ha sido detenido y se encuentra ya a disposición judicial, informa Ep.

Al parecer, fue el propio agresor el que avisó primero al 1-1-2 y con posterioridad a la Policía Nacional para relatar los hechos. La víctima fue trasladada al Hospital de León donde falleció este lunes a las 21.30 horas.

El arrestado fue conducido a dependencias de la comisaría de Policía el mismo día de los hechos para ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada que se encontraba en funciones de guardia.

La investigación, según confirman desde la Subdelegación del Gobierno, continúa abierta.