Muere una persona en un atropello en Mojados (Valladolid)

Una persona ha perdido la vida en la noche de este domingo al ser atropellada por un turismo en kilómetro 166 de la carretera N-601, en Mojados (Valladolid), en el cruce a la urbanización Las Fuentes.

Hacia las diez de la noche el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisa de un atropello a una persona, que ha quedado inconsciente tras ser golpeada por un turismo, a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601, en Mojados (Valladolid), en el cruce a la urbanización Las Fuentes.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Portillo.

En el lugar, se ha confirmado el personal sanitario de Sacyl el fallecimiento de la persona atropellada, de la que no se dispone por el momento de más información.