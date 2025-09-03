Muere una mujer de 85 años tras ser atropellada en Toro (Zamora) El suceso ha tenido lugar en la la avenida Ronda de Corredera, frente al cuartel de la Guardia Civil de la localidad zamorana

Una mujer de 85 años ha fallecido este miércoles tras ser atropellada en la avenida Ronda de Corredera de la localidad zamorana de Toro, a la altura del número 37 y frente al cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a Ical, el aviso se recibió a las 16.51 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Zamora, de la Policía Nacional y Local de Toro y personal médico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, el personal médico ha atendido a la mujer atropellada, que ha sido trasladada en UVI móvil al Hospital de Zamora. Sin embargo, la mujer no ha podido superar las heridas causadas por el atropello y ha fallecido.