Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en Celada (Burgos) y comenzar a arder la moto

Un motorista de 44 años ha perdido la vida este jueves al colisionar contra una furgoneta cuando circulaba por la BU-V-5004, a la altura de Celada de la Torre, en término municipal Valle de las Navas (Burgos), según los datos facilitados ... por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

El siniestro se ha registrado a las 09:43 horas en el kilómetro 3 de la Carretera BU-V-5004, al colisionar una motocicleta y una furgoneta, lo que ha provocado que el motorista quedase inconsciente, además, de que la moto ha comenzado a arder.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, informa Ical.

Finalmente, el motorista ha fallecido a consecuencia del impacto.