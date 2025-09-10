Muere una motorista de 35 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

Una mujer de 35 años de edad ha fallecido este miércoles en Valladolid como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la VA-30. Según han confirmado a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar pasadas las 13 horas cuando la víctima, que circulaba en una motocicleta, colisionó por alcance contra un turismo a la altura del kilómetro 20 de la ronda.

Fue una llamada desde el lugar la que comunicó al servicio de emergencias que una mujer se encontraba herida como consecuencia de la colisión con un vehículo.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario ha atendido a la persona herida, quien finalmente ha fallecido.