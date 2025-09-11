Muere una joven de 19 años tras caer desde un quinto piso en Valladolid

Una joven de 19 años perdió la vida en la madrugada de este miércoles en Valladolid tras caer desde un quinto piso en un edificio del barrio de La Victoria. El suceso tuvo lugar en torno a las 2:00 de la mañana en la calle Victoria, movilizando de inmediato a efectivos de emergencias.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, Policía Nacional y una unidad médica del Sacyl. A su llegada, los sanitarios encontraron a la joven con graves traumatismos y dificultades respiratorias. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.