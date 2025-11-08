Muere una joven de 22 años y otras dos resultan heridas en un accidente de madrugada en Salamanca

Según el aviso, tres personas viajaban a bordo del vehículo siniestrado, están heridas y, además, atrapadas dentro del habitáculo sin poder salir.
Desde el 1-1-2 se daba aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.
En el lugar, los organismos de emergencias confirmaba el fallecimiento de una de las personas heridas, una mujer de 22 años, mientras que el personal sanitario de Sacyl atiende además a otras dos personas heridas, dos mujeres 25 y 19 años, a quienes traslada más tarde la ambulancia de soporte vital básico y la UVI móvil al hospital de Salamanca.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete