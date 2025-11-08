Muere una joven de 22 años y otras dos resultan heridas en un accidente de madrugada en Salamanca

Accidente fatal en la madrugada de este sábado en Salamanca capital. Eran en torno a las 4.50 horas de la madrugada de este sábado cuando entraba una llamada a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León avisando de la ... salida de vía de un turismo ocurrida a la altura del número 81 de la calle Calzada de Medina.

Según el aviso, tres personas viajaban a bordo del vehículo siniestrado, están heridas y, además, atrapadas dentro del habitáculo sin poder salir.

Desde el 1-1-2 se daba aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaba el fallecimiento de una de las personas heridas, una mujer de 22 años, mientras que el personal sanitario de Sacyl atiende además a otras dos personas heridas, dos mujeres 25 y 19 años, a quienes traslada más tarde la ambulancia de soporte vital básico y la UVI móvil al hospital de Salamanca.