Muere un joven de 22 años al chocar su vehículo con un camión en Valladolid

Un joven de 22 años ha perdido la vida en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en el que el turismo que conducía ha chocado contra un camión a la altura de la localidad vallisoletana de Traspinedo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, en siniestro se produjo sobre las tres y media de la madrugada cuando una llamada alertaba de una colisión entre un coche y un camión en el kilómetro 338 de la N-118, en Traspinedo (Valladolid).

Dos personas estaban heridas y una de ellas, el conductor del turismo, se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo, han detallado los testigos.

Noticia Relacionada Muere una motorista de 35 años al colisionar contra un turismo en Valladolid ABC El accidente de tráfico registrado se produjo en la ronda la VA-30 de la capital vallisoletana

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Tudela de Duero y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del conductor del turismo, un varón de 22 años, y ha atendido al conductor del camión, un hombre de 61 años, que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.