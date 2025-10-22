Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León

El delegado de ABC en Castilla y León, José María Ayala, ha fallecido este mediodía a los 50 años de edad. El repentino fallecimiento se ha producido apenas dos meses después de haber recibido el diagnóstico de una grave enfermedad, lo que no le ... impidió seguir trabajando al frente de la delegación hasta el último momento.

José María Ayala fue nombrado delegado en enero de 2020 en sustitución de José Luis Martín. Licenciado en Ciencias de la Información (1998) y en Publicidad (2000) por la Universidad del País Vasco, la carrera profesional de Ayala ha estado siempre estrechamente vinculada a ABC.

Tras realizar un periodo de prácticas en El Diario Vasco, en 1998 se incorporó a la Delegación de Castilla y León de ABC, donde comenzó como redactor de Deportes, labor en la que se mantuvo durante cerca de cinco años. Posteriormente, fue el encargado de la coordinación de los corresponsales en las distintas provincias y también fue el responsable del área de Economía del periódico. En 2009 fue nombrado subdelegado de ABC en en Castilla y León por José Luis Martín, cargo que ocupó durante los once años siguientes.