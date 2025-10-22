Suscribete a
Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León

Ha fallecido a los 50 años, apenas dos meses después de haber recibido el diagnóstico de una grave enfermedad, lo que no le impidió seguir trabajando hasta el último momento

ABC

Valladolid

El delegado de ABC en Castilla y León, José María Ayala, ha fallecido este mediodía a los 50 años de edad. El repentino fallecimiento se ha producido apenas dos meses después de haber recibido el diagnóstico de una grave enfermedad, lo que no le ... impidió seguir trabajando al frente de la delegación hasta el último momento.

