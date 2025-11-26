Suscribete a
Muere un hombre de 72 años al chocar un vehículo contra una vivienda en Santa María de Huerta (Soria)

El siniestro se ha producido en la calle Torrehermosa hacia las diez de la mañana

Soria

Un hombre de 72 años ha fallecido este miércoles al colisionar su turismo contra una vivienda en la localidad soriana de Santa María de Huerta, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

El sinestro se ha producido sobre las 10: ... 00 horas de este miércoles en la calle Torrehermosa del citado municipio, cuando, al parecer, el turismo en el que viajaba el varón, natural de esa misma localidad, ha impactado contra una vivienda.

