Muere un hombre de 72 años al chocar un vehículo contra una vivienda en Santa María de Huerta (Soria)

Un hombre de 72 años ha fallecido este miércoles al colisionar su turismo contra una vivienda en la localidad soriana de Santa María de Huerta, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

El sinestro se ha producido sobre las 10: ... 00 horas de este miércoles en la calle Torrehermosa del citado municipio, cuando, al parecer, el turismo en el que viajaba el varón, natural de esa misma localidad, ha impactado contra una vivienda.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la salida de vía de un turismo donde un varón ha resultado herido y está inconsciente. Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Arcos de Jalón y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón, por lo que se anula la UVI móvil.

