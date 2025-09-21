La moda, un sector con «potencial»: 2.300 empleos, 500 empresas y 200 millones de negocio

La moda de Castilla y León pisa fuerte este año en la Mercedes-Benz Fashion Week, la pasarela nacional por excelencia. Con catorce diseñadores ha recalado estos días la Comunidad en la cita madrileña. Diez de ellos muestran sus colecciones en el stand ... castellano y leonés 'Uniendo Moda', impulsado por la Junta y la CEOE, y otros cuatro presentan sus desfiles en la pasarela del certamen.

Hasta el espacio autonómico se acercó este sábado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien destacó el «potencial económico y creativo» de este sector en la región. Así, subrayó que está formado por más de 500 empresas, que representan casi el 5 por ciento de la industria de la Comunidad. Anualmente, genera una facturación que supera los 200 millones de euros y da empleo a más de 2.300 personas, de los que más de 600 son autónomos. En el ámbito de la internacionalización, las exportaciones del sector, sumando del textil, confección, piel y calzado, han alcanzado los 170 millones de euros en el último año cerrado.

Este sábado fue el turno del desfile de la leonesa María Lafuente, que presentó su colección 'ULLASA', que, según destacan desde el certamen, se expresa a través de una paleta que «evoca la conexión con lo natural: blanco, beige, mandarina, amarillo, verde, rosa y negro».

Mantiene la diseñadora su apuesta por la sostenibilidad y sus piezas de algodón, lino, tul y encajes incorporan también un biomaterial compostable creado a partir de naranjas amargas de Sevilla, «transformando un problema ambiental en recurso circular y cultural». Además, utiliza otros componentes como lana merino impermeable y transpirable de Añino, «innovación textil que une tradición y funcionalidad».

También fue el turno de la salmantina Fely Campo que llevó a la capital madrileña su trabajo 'Dreaming', una «línea de sastrería refinada y contemporánea» y «pensada para la mujer antes que para el espectáculo» con siluetas elegantes y versátiles que reflejan «una belleza serena y consciente», explican desde la marca.

Este domingo le tocará al burgalés Guillermo X y también pasó por la pasarela de la Mercedes-Benz el pasado viernes el vallisoletano Baro Lucas, que recibió ayer el premio a la mejor colección.

Además, en el día de ayer los encargados de mostrar sus diseños en el espacio habilitado por Castilla y León fueron Lucía Jurado - Alta Artesanía, Tocados Zeleste y Concha Ceballos. Junto a ellos también han participado estos días en el stand autonómico otros creadores como Ainhoa Salcedo, Ángel Iglesias, Bordados Azahar, Santiago García - Didesant o Raquel Tomillo.