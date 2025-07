La ministra de Defensa condecora por su «sacrificio y empatía» a 25 de los militares salmantinos desplegados durante la Dana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este jueves por su «sacrificio y empatía» a 25 de los más de 1.200 militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº11 desplegados, con 17 relevos, en la Comunidad Valenciana durante las actuaciones de limpieza y reconstrucción tras las inundaciones provocadas por la DANA a finales del pasado año, y que estuvieron en el territorio hasta el mes de abril.

Robles ha ensalzado la «labor impagable» de estos militares «con todos los que vivían un drama de tal magnitud» durante los más de 150 días desplegados en el terreno. Allí realizaron labores como la evaluación técnica de los edificios dañados, el montaje de la feria de muestras como espacio de alojamiento, la reparación de caminos o la adecuación de polígonos industriales.

Todo ello, sin olvidar la «humanidad» que les caracteriza y que «ha dejado huella en el corazón de todos los valencianos», ha enfatizado la ministra. Entre otras tareas, los miembros de esta unidad fueron responsables de la instalación de tres puentes militares «cruciales» para restablecer las conexiones entre municipios incomunicados. «Hay una foto, que es una foto muy bonita, de la gente en Picaña que están sobre el puente que montaron aquí y hay un corazón que pone 'Salamanca'», ha referido a este respecto Margarita Robles.

Robles, que estuvo acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de ejército Amador Enseñat, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha reconocido que, este jueves, «es un día muy bonito» para el Ejército de Tierra y también para Salamanca. «España entera se volcó con Valencia y muy en especial las Fuerzas Armadas. Entonces queríamos venir ex profeso para esta condecoración, que es a un número limitado, pero es muy simbólico del agradecimiento», ha añadido.

Noticia Relacionada La Academia Básica del Aire y del Espacio de León entrega los Reales Despachos a 320 sargentos ABC Pertenecen a la XXXIII promoción de la Escala de Suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio

La ministra ha insistido en poner en valor la importancia que tiene el Ejército, en España y fuera de ella, donde es «un orgullo» para todos los ciudadanos y ha glosado el anecdotario de aquellos días en Valencia. «Yo les iba llamando a ver cómo iba la cosa. Y, la verdad, tengo que decir que son excepcionales en el trabajo, pero también como personas. Nunca oí ni una queja, ni un problema, todo lo contrario, una cercanía a los ciudadanos, y muchas veces al acabar el día les llamaba a ver cómo van avanzando», ha relatado.

Robles ha recordado que hubo poblaciones «absolutamente aisladas» y cuyos vecinos «lo habían perdido todo». «Hablamos, por ejemplo, de Picaña, que no podían pasar al centro de salud que estaba al otro lado. Y todos ellos se volcaron, no hubo un momento en que pararan. Y en un mundo en el que vivimos, el gran ejemplo que dan nuestras Fuerzas Armadas. Así que, sí, yo les he llamado mucho, y este jueves, por eso, quería venir expresamente a condecorar a algunos, simbólicamente, en nombre de todos», ha concluido.