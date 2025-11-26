El Ministerio de Cultura reactiva tras dos décadas la rehabilitación del Teatro Emperador

El Teatro Emperador, cerrado en el año 2006, volverá a la escena cultural de la capital leonesa tras el anuncio realizado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de que el proyecto para la reforma de rehabilitación se licitará en 2026, lo ... que dará paso a los trabajos de rehabilitación que serán ejecutados por el Ayuntamiento de León con cargo a los fondos del 2% Cultural del Gobierno de España.

Un anuncio realizado ayer por el ministro durante una visita al teatro realizada en compañía del alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja. El objetivo del encuentro era acordar los siguientes pasos en la rehabilitación de un teatro que fue adquirido por el Gobierno en 2008 y que está adscrito al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Con el objetivo de desencallar la reforma del Teatro Emperador, el Ministerio encargó el pasado octubre un informe arquitectónico para evaluar las necesidades del edificio. Dicho documento indica la necesidad de un Plan Especial de reforma del diseño de la escena, debido a la envergadura de la obra.

Se prevé que este plan esté listo a finales de este año y que deberá pasar el visto bueno del Ayuntamiento de León, puesto que afecta a la volumetría del edificio. Urtasun señaló que «esta es la primera vez, desde que el Estado adquirió el Teatro Emperador, que damos pasos concretos, precisos y calendarizados», a la vez que aseguró que «lo hacemos con una visión compartida entre administraciones».

Asimismo, añadió que para su Ministerio, defender la cultura es también recuperar infraestructuras que pertenecen a la ciudadanía y «nuestro compromiso es devolver al Teatro Emperador el lugar que merece en la vida cultural de León». También se acordó que el equipamiento del teatro sea financiado por el Ayuntamiento, Junta y Diputación. Una vez la obra esté en marcha, se abordará la gestión del espacio cultural.

Por su parte, el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, mostró el compromiso de la Junta con la rehabilitación del teatro, y confirmó el apoyo de la Consejería que dirige a su puesta en marcha y a su programación cultural, lo que «permitirá aumentar los niveles de excelencia de los que gozan las propuestas culturales que ofrece León».