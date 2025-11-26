Suscribete a
El Ministerio de Cultura reactiva tras dos décadas la rehabilitación del Teatro Emperador

El ministro Urtasun anuncia la licitación del proyecto de reforma de la escena leonesa con cargo al 2% Cultural

El número dos de Urtasun: «Contar lo que pasó a culturas que fueron masacradas es un acto de reconocimiento»

Santonja y Urtasun observan un tríptico recuperado del tráfico ilegal de obras de arte, que custodiará el Museo de León
Santonja y Urtasun observan un tríptico recuperado del tráfico ilegal de obras de arte, que custodiará el Museo de León ICAL

J. J. Porras

León

El Teatro Emperador, cerrado en el año 2006, volverá a la escena cultural de la capital leonesa tras el anuncio realizado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de que el proyecto para la reforma de rehabilitación se licitará en 2026, lo ... que dará paso a los trabajos de rehabilitación que serán ejecutados por el Ayuntamiento de León con cargo a los fondos del 2% Cultural del Gobierno de España.

