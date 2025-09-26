El Ministerio actuará en mil kilómetros de red eléctrica de la Comunidad, 42 subestaciones y 130 'enchufes'

No parece que fuera mal el encuentro que mantuvieron ayer en Madrid el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los consejeros de Economía y de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo y ... Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente. El objetivo era abordar la planificación eléctrica de la Comunidad, con el horizonte de 2030 y, sobre todo, trasladar al Ministerio las necesidades de Castilla y León para hacer frente a proyectos industriales por importe de 15.000 millones de euros que necesitan de una infraestructura energética que en este momento no tienen.

Más entusiasmo en Groizard, que calificó el encuentro de «fructífero y productivo», que en Carriedo, que lo vio «útil, extenso y largo», aunque sirvió para «repasar el conjunto de intervenciones en el territorio». Estas pasan, según indicó el secretario de Estado, por una propuesta inicial que incluye actuaciones en 130 posiciones de las redes de transporte y distribución, otras 42 sobre subestaciones, así como el refuerzo de más de 1.000 kilómetros de red existente para incrementar su capacidad.

A partir de este primer planteamiento «hemos repasado al detalle las infraestructuras y se nos ha dado plazo para presentar alegaciones. Algunas actuaciones más o menos están orientadas y otras habrá que ir perfilando. para mejorar la dotación», señaló el consejero de Economía y Hacienda, quien recordó que Castilla y León es generadora de energía, pero también consumidora por el peso del sector industrial».

De ahí la petición de que «la energía que se genera sirva para el desarrollo y para atraer proyectos mediante las infraestructura imprescindibles». Y eso quiere decir, añadió, que «tenemos que poner en valor la importancia de aumentar el peso de las inversiones previstas», lo que significa que la apuesta de la Junta pasará por incrementar las actuaciones que maneja el Ministerio.

En cualquier caso, en unas semanas se abrirá el plazo para presentar la documentación justificativa de que proyectos industriales a los que se refiere la Administración autonómica existen y que necesitan actuaciones para mejorar su infraestructura energética. «Esperamos que esas propuestas ya con más detalle sean bien recibidas y se pongan en marcha», indicó Carriedo, quien prefirió esperar «a ver si se incluyen» para hacer valoraciones sobre el resultado de la reunión.

Más satisfecho se mostró el secretario de Estado de la Energía con el resultado de un encuentro que ha permitido «compartir planificación y prioridades». Explicó que esa primera propuesta de su departamento va a pasar al trámite de audiencia en los próximos días y destacó que en ella «se mejoran mil kilómetros de líneas aprovechando los trazados, más de 100 posiciones (los enchufes en el sistema eléctrico) y 42 subestaciones». «Todo ello para dar respuesta a las demandas industriales y grandes proyectos estratégicos que llegan a Castilla y León buscando esa energía limpia y competitiva, una Comunidad puntera en generación de renovables que atrae proyectos».

Groizard defendió que el plan del Ministerio «incorpora mejoras importantes en la red, pero se seguirá trabajando con la Junta, escuchando al territorio en esta nueva fase que se abre ahora».

Se trata de que ayuntamientos, diputaciones, empresas, polígonos industriales y entidades puedan alegar, hacer sus propuestas para que «nos aseguremos poder terminar con la mejor red eléctrica que dé respuesta a todas las necesidades industriales del territorio».

En cuanto a las peticiones de la Junta, valoró que se trata de proyectos ligados al desarrollo suelo industrial, al hidrógeno renovable, la electrificación de industrias, las zonas de transición justa... «Todo muy alineado con el tipo de cosas que hemos impulsado desde el Miteco» porque «dijimos muy claramente que la prioridad de esta planificación es la industria y nos congratula ver que la Junta ha visto los proyectos industriales como la principal apuesta».

Según el secretario de Estado de Energía, el objetivo es «habilitar la red para impulsar proyectos de descarbonización industrial, de producción de hidrógeno y nuevos combustibles, de fabricación de equipos relacionados con el proceso de transición ecológica o de electrificación del transporte». También se prevé mantener el impulso en la integración de generación renovable –solar y eólica–, así como almacenamiento, incluyendo el nuevo bombeo hidroeléctrico.