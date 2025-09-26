Suscribete a
El Ministerio actuará en mil kilómetros de red eléctrica de la Comunidad, 42 subestaciones y 130 'enchufes'

Reunión «útil y fructífera» entre el secretario de Estado de Energía y los consejeros Carriedo y Quiñones, que presentarán alegaciones a la propuesta inicial de planificación

Una red eléctrica con el 85 por ciento de los nudos saturados

Joan Groizard conversa con Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones antes del encuentro
Joan Groizard conversa con Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones antes del encuentro ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

No parece que fuera mal el encuentro que mantuvieron ayer en Madrid el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los consejeros de Economía y de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo y ... Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente. El objetivo era abordar la planificación eléctrica de la Comunidad, con el horizonte de 2030 y, sobre todo, trasladar al Ministerio las necesidades de Castilla y León para hacer frente a proyectos industriales por importe de 15.000 millones de euros que necesitan de una infraestructura energética que en este momento no tienen.

