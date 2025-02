Una 'mina' de quejas

Hablar de poner en marcha un proyecto minero no siempre significa precisamente que sea recibido con una alfombra roja en el lugar señalado en el mapa. Es lo que ocurre en el nordeste de la provincia de Segovia, donde la iniciativa ... de la empresa Erimsa para extraer cuarzo metalúrgico en sus tierras ha chocado con las quejas vecinales. En la firma, asumen, «generalmente» existen «movimientos en contra de la actividad minera», aunque también la «sorpresa» del rechazo a una propuesta que por ahora no ha pasado del papel.

«Ya estamos trabajando en otras zonas, por ejemplo en Salamanca –en Bóveda del Río Almar, además de en su Galicia natal– y no ha generado alarma«, señala Juan Antonio Valencia, director general de la compañía, quien reconoce que ese rechazo «es fruto de la mala información». «La pedagogía es siempre muy, muy, muy importante con los vecinos al principio», insiste.

Por el momento, y fruto de la «gran expectación y alarma» despertada en el proceso de información pública de su proyecto inicial, hace unos días comunicaron la decisión de reducir en un «75 por ciento» la superficie aprovechable sobre la que pensaban obtener los derechos mineros para extraer ese cuarzo: de 1.692 a 419 hectáreas.

Pero ni por esas termina de convencer al movimiento vecinal surgido contra la mina, que este sábado se ha vuelto a movilizar. Lo ha hecho con una carrera, con apoyo de políticos de distinto signo, cuya «meta» sigue siendo «proteger el nordeste segoviano y preservar su belleza para las generaciones venideras». Su temor y la «determinación en contra» de los planes de Erimsa, que se ponga en «riesgo la belleza natural y el modo de vida» de esta zona por una actividad «minera depredadora que en esta comarca nadie quiere», inciden desde la plataforma, que si bien «celebra» que la empresa haya reducido sus planes, no varía su «no».

Diferente visión

Para su portavoz, Marisa Moro, que la «respuesta» ciudadana haya llevado a rebajar las pretensiones de explotación supone que la empresa reconoce que «su proyecto era inviable». Pero para ellos no es suficiente. Siguen considerando que las 419 hectáreas propuestas «tampoco son sostenibles». «Deben escuchar a esta comarca y entender que no queremos este proyecto«, claman a la vez que enumeran las «amenazas» que consideran se ciernen sobre la zona para la fertilidad de la tierra, acuíferos, flora, fauna...

Sin embargo, desde Erimsa defienden que es «sostenible». «Vamos a ser un vecino más», señala Valencia, quien incide en defender su modo de trabajo: «Apostamos por una minería del siglo XXI. Si no, no es minería». «No es nocivo para nadie, ni para las actividades ni para las personas«, recalca el director general de una firma con cuarenta años de experiencia. Apunta para defender su actividad otros proyectos en marcha, como el de la provincia de Salamanca, donde explotan la tierra con el »mismo sistema« desde 1996 »muchos« propietarios »han repetido« alquilando parcelas.

Proceso de extracción desarrollado por la empresa en otro de los proyectos que tiene en marcha ABC

Su modo de actuar, arrendamientos de fincas por un año –proceso que no han iniciado aún en Segovia, ya que aún no han obtenido los derechos mineros–, aunque las suelen devolver «antes». Para la extracción del cuarzo, explica, retiran primero la capa de tierra vegetal, «la productiva», que se apila en montones, antes excavar hasta 1,5 metros de profundidad para lograr el material con el que «alimentamos la criba». Lo que obtienen, detalla, son fracciones de unos cuatro centímetros que suponen en torno al 8% del material de la finca. El resto, vuelve al hueco.

En Erimsa aseguran que están dispuestos a que a alcaldes y vecinos conozcan sobre el terreno donde ya trabajan cómo «y pierdan esa reticencia». Pero en la plataforma en contra no vislumbra por ahora las ventajas a un proyecto que se fijó hace dos años en el nordeste segoviano tras los trabajos de investigación que detectaron allí el mineral que alimenta su negocio.

Temen también que en futuro amplíen sus planes. Por el momento, en la empresa «no» tiran la toalla para llevar a cabo esta inversión y, sin mirar más allá, se centran en esas 419 hectáreas, para la que aún no tienen ni permiso ni siquiera plazos, aunque estiman que en unos dos años podría arrancar la extracción.