Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de la Junta de los incendios

Un millar de personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno y de la Policía Local, se ha manifestado este domingo en la capital leonesa bajo el lema 'Respeto' para criticar la gestión de la Junta sobre los incendios del pasado verano y pedir responsabilidades ... . La movilización, convocada por CCOO, PSOE, Sumar, IU, Podemos, Intersindical y Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León (Cavecal), ha sumado a 25 organizaciones.

La marcha ha partido de la plaza de San Marcos acompañada por numerosas banderas, carteles y pancartas en un animado recorrido encabezado por los dirigentes de las entidades promotoras, entre ellos, el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, quien ha criticado la «falta de alma, la falta de compromiso, la falta de medios de un Gobierno absolutamente sordo ante las demandas que estamos planteando todos en cada uno de los territorios de esta Comunidad».

Acompañado de la vicesecretaria general, Nuria Rubio, y del secretario de Organización, Daniel de la Rosa, el también candidato a la Presidencia de la Junta reclamó «al señor Quiñones y al señor Mañueco respeto«. El respeto no es negociable, no se mendiga, no se ruega, es un derecho que tenemos inherente y hoy estamos aquí para exigir respeto por nuestra Comunidad autónoma, para todos los territorios que lamentablemente han sido asolados por los incendios durante este verano y es la exigencia de la sociedad a la Junta; lo que no ha tenido», ha sostenido, recoge Ical.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han sido coreados con peticiones de dimisión por los manifestantes, que también han entonado frases como 'Menos toreros y más bomberos', 'Ecocidio por omisión', 'Los incendios se apagan en invierno' o 'El Bierzo se quema y Quiñones lo celebra'.

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha exigido la dimisión del consejero por «la gestión desastrosa» de los incendios» y comentó que la coalición defiende «poner la prioridad en la gente y en los montes por encima de la prioridad de las empresas que están llevándose suculentos beneficios de la Comunidad», además de pedir «que se cuiden en invierno los montes de Castilla y León».

Igualmente, el coordinador de Podemos﻿ Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha señalado que «es una falta de respeto que el Gobierno de Mañueco se retrasase más de 11 años en aprobar el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, Infocal, y que eso dejase a Castilla y León indefensa para hacer frente a los incendios y es una falta de respeto que no haya asumido responsabilidades políticas el señor Suárez-Quiñones».

Por su parte, la secretaria General de Comisiones Obreras de Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha recordado que los convocantes solicitan políticas públicas «suficientes» y que lo sucedido este verano ha puesto de manifiesto «las carencias en las zonas rurales de Castilla y León y es imprescindible que haya un operativo público de prevención y extinción de incendios que sea capaz de controlar la emergencia climática».

«Después de 38 años de políticas ambientales que conciben nuestra tierra como un territorio de explotación, con un consejero que antes de largarse está firmando licencias de macrogranjas, de plantas de biogás, sin estudio de los acuíferos ni de los tratamientos de los residuos, demandamos la dimisión del consejero Suárez-Quiñones y abogamos por un cambio en la forma de gobierno y de concebir cómo se tiene que gestionar nuestra tierra», ha pedido Mariana Echevarría, del Movimiento Sumar en Castilla y León.

Cristina Fulconi, portavoz de la Intersindical de Castilla y León, ha señalado que el colectivo pide respeto también por los servicios públicos. «Ahora mismo estamos denunciando todo lo sucedido durante este verano con los incendios, todo lo sucedido a lo largo de todo este trimestre, la falta de previsión de lo que se nos venía encima con las lluvias. Estamos viendo cómo las aguas se van contaminando con todo lodazal que está llegando», ha subrayado y ha añadido que la Junta «no tiene respeto por los servicios públicos».

Todas las organizaciones convocantes hicieron alusión al accidente minero sufrido esta semana en Asturias, en el que fallecieron dos trabajadores; uno de ellos vecino de la localidad leonesa de Caboalles de Abajo. Como cierre de la movilización se ha dado lectura a un manifiesto que reclama el cese del consejero, un operativo de incendios público durante todo el año, un plan de empleo verde para los pueblos, la reapertura de consultorios médicos, un plan de vivienda rural y ayudas suficientes para quienes perdieron su medio de vida o propiedades durante los incendios de este verano y de años pasados.