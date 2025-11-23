Suscribete a
Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de la Junta de los incendios

Carlos Martínez critica la «falta de alma, de compromiso y de medios y un Gobierno absolutamente sordo»

El plan para reformar el operativo de incendios choca con sindicatos y oposición

Manifestación en contra de la gestión de los incendios en León
Manifestación en contra de la gestión de los incendios en León Ical

Un millar de personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno y de la Policía Local, se ha manifestado este domingo en la capital leonesa bajo el lema 'Respeto' para criticar la gestión de la Junta sobre los incendios del pasado verano y pedir responsabilidades ... . La movilización, convocada por CCOO, PSOE, Sumar, IU, Podemos, Intersindical y Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León (Cavecal), ha sumado a 25 organizaciones.

