Más de mil personas participan en Salamanca en la VIII Carrera y Marcha contra la violencia de género

Salamanca ha vuelto a correr este domingo contra la violencia de género con motivo de la octava edición de la Carrera y Marcha organizadas por el Ayuntamiento para alzar la voz frente a esta lacra social. Más de mil personas han tomado parte en ... una cita que ha vuelto a ocupar el centro de la ciudad con un mensaje de apoyo y sensibilización.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha asistido a la salida de la prueba, que ha contado con dos modalidades. Por un lado, la carrera competitiva de 10 kilómetros, que ha reunido a 723 corredores y que está incluida tanto en el Calendario Autonómico como en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial. Y por otra parte, la marcha lúdica, que ha reunido a 242 personas con un recorrido de 1,6 kilómetro por el casco histórico, recoge Ical.

Además, la jornada ha vuelto a incorporar actividades paralelas gratuitas dirigidas especialmente a menores, entre ellas Atletismo Divertido y una Olimpiada Infantil, precedida por un desfile con antorcha olímpica, en la que participaron 67 niños y niñas, con el fin de facilitar la asistencia de familias.

Noticia Relacionada Condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente, amenazar y coaccionar a su expareja Isabel Jimeno Penetró vaginalmente «durante largo tiempo» a la mujer pese a su negativa y le llamó más de treinta veces y envió mensajes amenazantes

Estas iniciativas forman parte del programa municipal por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor