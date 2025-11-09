Suscribete a
Más de mil personas participan en Salamanca en la VIII Carrera y Marcha contra la violencia de género

La prueba competitiva ha reunido a 723 corredores y la marcha a 242 participantes en una jornada que también ha ofrecido actividades infantiles

Cuatro personas heridas en hasta tres agresiones de madrugada en Salamanca

VIII Carrera contra la violencia de género en Salamanca
VIII Carrera contra la violencia de género en Salamanca Ical

Salamanca

Salamanca ha vuelto a correr este domingo contra la violencia de género con motivo de la octava edición de la Carrera y Marcha organizadas por el Ayuntamiento para alzar la voz frente a esta lacra social. Más de mil personas han tomado parte en ... una cita que ha vuelto a ocupar el centro de la ciudad con un mensaje de apoyo y sensibilización.

