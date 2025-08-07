Un menor roba un coche, tiene un accidente y da positivo en drogas

Como otros muchos días, una llamada entraba este martes, 5 de agosto, en el COS de la Guardia Civil de León. Reclamaba la presencia del Subsector de Tráfico en un accidente que se había registrado cerca de Ponferrada. En concreto, un vehículo se había salido de la vía por el margen derecho y había colisionado con la barrera de protección metálica en un lateral de la autovía A-6.

A la llegada de los agentes, ya podían observar que el vehículo presentaba importantes daños materiales a consecuencia del impacto en uno de los enlaces de la carretera N-VI.

Pero la sorpresa llegaba al ver quién era el conductor y el estado en el que iba. Al volante del vehículo en el momento del siniestro, según podían constatar los uniformados, iba un menor de edad. En concreto, un chico de 15 años de edad y que, por tanto, carecía del permiso obligatorio de conducir.Pero no era la única infracción y delito que presuntamente había cometido el menor. El coche, según constataron los agentes, había sido robado unas horas antes en la también localidad leonesa de Herrerías de Valcárcel. Y al someterle a las pruebas de alcohol y drogas, daba positivo en hasta dos sustancias estupefacientes: THC y cocaína.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, el chico está bajo custodia de sus progenitores, con obligación de comparecer cuando sea requerido.

Está investigado como presunto autor de hasta tres delitos contemplados en el Código Penal: hurto de uso de vehículo a motor, conducción sin haber obtenido nunca el permiso y hacerlo bajo la influencia de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, pues más allá del resultado de las pruebas, los agentes podían observar cómo el menor al volante del coche siniestrado presentaba signos de estar bajo la influencia de los estupefacientes.