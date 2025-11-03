Suscribete a
ABC Premium

Un menor, detenido en Valladolid como presunto autor de cinco robos en ocho días

Tres de ellos habrían sido 'tirones' de bolso a mujeres

Un vallisoletano pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Un menor, detenido en Valladolid como presunto autor de cinco robos en ocho días
ABC

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han imputado cinco robos a un menor del Centro Zambrana. Ocurridos entre los días 20 y 28 de octubre, de tres de ellos fueron víctimas tres mujeres de 88, 69 y 63 años, esta última cuando ... se valía de un andador, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app