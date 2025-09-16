La mejoría en la evolución de los incendios permite que la situación operativa baje a cero

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha reducido a nivel 0 la situación operativa en Castilla y León tras la mejoría en la evolución de los incendios en los últimos días, concretamente al desaparecer las causas que motivaron que esta se mantuviera en 'nivel' uno desde el primero de septiembre.

Se declara SIT-0 cuando los incendios pueden afectar solo a bienes de naturaleza forestal; cuando uno o varios fuegos cuentan con índice de gravedad potencial (IGR) cero, pudiendo haber alguno con IGR 1; pero que en cualquier caso puedan ser controlados con medios y recursos del Plan Infocal o de otras administraciones en zona de actuación preferente.

Este 'nivel de emergencia autonómico' había estado en nivel dos desde el 9 de agosto hasta el 1 de septiembre, por la gravedad de los fuegos simultáneos que asolaban la Comunidad.