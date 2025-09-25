Media Maratón de Valladolid 2025: horarios, recorrido y cortes de tráfico previstos por la carrera

La práctica deportiva aporta beneficios incuestionables, mejora la salud cardiovascular, refuerza las defensas del organismo, favorece el bienestar mental y prolonga la calidad de vida. Además, el ejercicio regular promueve hábitos saludables, disciplina y sentido de comunidad. Con ese espíritu, Valladolid se prepara para acoger una nueva edición de su Media Maratón, un evento que convoca a corredores locales, aficionados de otras regiones y público general, dispuestos a vivir una mañana de deporte, esfuerzo y convivencia.

Horario

La XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid se desarrollará el domingo 28 de septiembre de 2025.

La salida de la Media Maratón está fijada para las 10.00 horas, con inicio en la calle Miguel Íscar. Además, ese mismo día se celebrará la XI Legua Popular, cuya partida será a las 9.55 horas, también desde Miguel Íscar. La llegada de la Media Maratón se ubicará en el Paseo Central del Campo Grande, concretamente en la Acera de Recoletos.

Asimismo, desde la organización, se establece «un tiempo máximo de 2 horas y 15 minutos para la finalización de la prueba, por tanto será necesario pasar el kilómetro 5 en menos de 32 minutos, el kilómetro 10 en menos de 1 hora 04 minutos y el kilómetro 15 en menos de 1 hora y 36 minutos, debiendo abandonar la misma todo aquel atleta que no cumpla los tiempos establecidos».

Recorrido

La prueba consiste en una vuelta única, urbana y llana de 21 kilómetros para quienes compiten en la Media Maratón.

Mapa del recorrido de la Media Maratón de Valladolid 2025 mediamaratonvalladolid

Todos los puntos kilométricos estarán debidamente señalizados, tanto en pavimento como mediante paneles informativos, para facilitar la orientación de los corredores y no se permitirá la asistencia de vehículos ajenos a la organización, ni la compañía de patinadores o ciclistas en el recorrido.

Cortes de tráfico previstos

Si bien la información sobre los cortes específicos de tráfico no ha sido divulgada, ya se han anunciado medidas generales para garantizar la seguridad y fluidez del desarrollo de la carrera.

El circuito estará cerrado al tráfico rodado durante el desarrollo de la prueba, salvo para la organización y servicios autorizados.

Las calles afectadas incluirán aquellas que forman parte del trazado desde la salida hasta la llegada, lo que implicará desvíos y cierres temporales. Aunque no se han precisado todos los nombres de vías impactadas, la salida en la calle Miguel Íscar y la llegada en Acera de Recoletos obligarán a la interrupción del tráfico en esas zonas.

Se espera que los cortes duren durante gran parte de la mañana, dado el horario de inicio de la Media Maratón y de la Legua Popular.

Hasta ahora los avisos municipales o desde la web oficial no han publicado un mapa detallado de cortes con todos los nombres de calles, ni los horarios exactos de apertura al tráfico tras el paso de los corredores, por lo que se recomienda a los vecinos y conductores consultar fuentes oficiales municipales los días previos al evento, ya que pueden producirse modificaciones de última hora por exigencias de seguridad o de la organización.