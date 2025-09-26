Maxam inaugura en Burgos la primera planta de amoniaco verde en España

La multinacional española Maxam, con más de 150 años de trayectoria en la fabricación de explosivos civiles y soluciones tecnológicas para minería y obra civil, inauguró ayer en sus instalaciones de Páramo de Masa (Burgos) la primera planta de amoniaco verde en España, la segunda de este tipo en Europa.

El proyecto marca un hito en la transición hacia un modelo minero más sostenible, con la producción del primer explosivo verde completamente neutro en carbono, integrado en un modelo de economía circular que incluye la fabricación de nitrato amónico verde y combustibles limpios.

«Con esta nueva planta abrimos una etapa para la minería en la que innovación y sostenibilidad van unidas de forma real y medible», señaló el director general de Unidades de Negocio de la multinacional, Juan Carlos García Luján. El directivo destacó, además, el papel estratégico de Castilla y León y, en particular, de Burgos, que calificó como «el corazón de nuestra innovación industrial».

La compañía se consolida así como pionera en la producción de explosivos con energía verde y cero emisiones, estableciendo un nuevo estándar en la industria. Con este paso, Maxam busca demostrar que la productividad y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano, informa Ical.

La instalación de Páramo de Masa no solo refuerza el tejido económico y logístico de la región, sino que posiciona a España como referente mundial en minería sostenible. La producción de amoniaco verde, que sustituye el gas natural por hidrógeno verde obtenido mediante electrólisis y nitrógeno del aire, elimina las emisiones de CO2 derivadas del proceso convencional.

Además, el modelo de plantas modulares in situ desarrollado por la empresa española reduce costes logísticos y la huella de carbono al producir explosivos cerca de las minas, evitando el transporte a larga distancia desde grandes fábricas centralizadas.