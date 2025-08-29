Martínez sólo espera «excusas» de Mañueco este viernes en las Cortes

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha vaticinado este jueves durante el pleno extraordinario que acogerán las Cortes regionales este viernes para analizar la gestión de los incendios por parte del Ejecutivo regional, se podrá ver a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, «en su más pura esencia», con «excusas» y «sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades» cuando la situación que vive la Comunidad, según ha defendido, es consecuencia de la «desidia» y de la «negligencia» de la acción de su Gobierno. «Se debe asumir responsabilidad al más alto nivel», ha sentenciado el dirigente del PSOE, sin llegar a reclamar dimisiones de ningún alto cargo de la Junta, al contrario de lo que han hecho durante la jornada sus compañeros de partido en varias provincias, apuntando incluso a la salida del Gobierno del máximo mandatario autonómico. «Mañueco es Mañueco y no esperamos nada» de él, se ha limitado a señalar el también alcalde de Soria. Eso sí, le ha reclamado que inicie el pleno «pidiendo disculpas a los vecinos y alcaldes de las poblaciones arrasadas», así como a los trabajadores forestales.

Martínez ha criticado al presidente de la Junta porque sigue sin pedir disculpas a sus propios trabajadores y «desprecia a su propia gente, siempre escondiéndose detrás de su consejero y el director general de Medio Ambiente o del Gobierno de España, haciendo política electoral de la mala y partidista». «Puedo esperar mas bien poco de Mañueco», ha abundado, informa Ical.

En este sentido, ha asegurado que «ese maltrato al territorio» del Gobierno de Mañueco, se está percibiendo por parte de la ciudadanía. «Estamos en un tiempo en el que se está agotando la paciencia de toda una autonomía, que ve cómo no se reconocen sus problemas ante cualquier crisis, como mecanismo de respuesta, algo que es absolutamente ridículo», ha considerado.

Por otra parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que en su comparecencia en las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apelará a la «unión y esfuerzo» conjunto para luchar contra los incendios en la Comunidad. Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha subrayado que el líder del Ejecutivo autonómico «siempre ha dado la cara y es el primer presidente en comparecer en el Parlamento». «Tendrá la ocasión de convocar a todos para este esfuerzo. Ha sido el primero que quiere dar ejemplo, con todas las medidas aprobadas estos días, que llegan a familias, pymes, autónomos…», explicó.

El también consejero de Hacienda ha insistido en la «magnitud» de los fuegos de este verano en Castilla y León, con unas condiciones «excepcionales», como han corroborado, dijo, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de Italia y de otros países de la Unión Europea y comunidades autónomas españolas.

En cuanto al grupo parlamentario de Vox ,aunque evitó pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como sí hicieron el resto de grupos de la oposición, ha exigido tras la reunión de la junta de portavoces de las Cortes tanto al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «trabajen para intentar solucionar el desastre que se ha producido en Castilla y León lo que les queda de legislatura». Hierro ha asegurado que «la dimisión que exige Vox es la de Pedro Sánchez» , mientras que a los miembros de la Junta les pidió que «asuman la responsabilidad» de la gestión de los incendios.

Por último, tanto el portavoz del Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, como el del Grupo Mixto, Francisco Igea, afirmaron que pedirán en el pleno la dimisión de Mañueco y de Suárez-Quiñones. «En una situación de emergencia necesitamos líderes que nos den confianza y eficaces para gestionarla. Y nos hemos encontrado con Mañueco y Suárez-Quiñones», ha concluido Ceña.