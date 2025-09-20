Martínez sale a conquistar la Junta para el PSOE: «Castilla y León me pone»

«Quiero ser el alcalde de Castilla y León y quiero ser el presidente de Castilla y León». Así se expresó ayer Carlos Martínez, secretario general del PSCL, y consiguió levantar de sus asientos a los casi 160 miembros del Comité Autonómico de la ... formación que festejaron con aplausos estas palabras. Ese fue el momento más efusivo –casi el único– de un encuentro que sirvió para arrancar con el proceso de primarias que permitirá proclamar oficialmente al candidato a la Junta para la cita electoral del 15 de marzo.

No se percibió demasiado entusiasmo en la sala en la que se celebró el cónclave, en un hotel de Valladolid, a la que Martínez entró acompañado de la vicesecretaria, Nuria Rubio, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa. Poco a poco habían ido llegando los representantes de las provincias. De León, sin el alcalde de la capital, Juan Antonio Diez; de Palencia, con su regidora Miriam Andrés a la cabeza; de Soria, cuyo secretario provincial, Luis Rey, llegó a pedir que se cambiasen «esas caras tan serias» porque «hay que ilusionarse». De Zamora hubo poca participación, aunque su responsable provincial, Antidio Fagúndez, excusó su presencia ante la organización, y de Valladolid, con sus dos ministros, el de Transportes, Óscar Puente, y la de Igualdad, Ana Redondo.

Carlos Martínez, en una intervención leída con la que abrió la jornada, confirmó que presentará su candidatura para ser el cartel del PSOE en los comicios autonómicos: «Doy un paso al frente, no sé si alguien ha tenido alguna duda». Una afirmación destinada a quienes siguen cuestionando sus intenciones o que sea la mejor de las opciones posibles.

El ministro Óscar Puente le echó después un medio capote al señalar que «Valladolid te apoya, igual que apoyamos a Tudanca y acertamos, así que esperamos acertar contigo» y le emplazó a hacer todo lo posible para ganar, como ocurrió en 2019, aunque el acuerdo del PP con Ciudadanos impidió gobernar al PSOE. Y lo dijo ante el burgalés aludido que, después de haber sido el candidato en las tres últimas citas electorales, se le podía ver relajado y feliz en sus responsabilidades actuales como senador.

Por cierto que el titular de Transportes también tuvo que escuchar cómo Martínez anunció al Comité que en breve el Ministerio daría una solución a la eliminación de la parada del AVE en Sanabria. Ni dijo cuál, ni Puente aportó datos sobre un asunto que también provocó alguna intervención entre los asistentes.

En el Comité Autonómico participaron los ocho secretarios provinciales (faltó Zamora), que cerraron filas en torno a Carlos Martínez. Parece claro, por lo tanto, que, salvo sorpresa mayúscula de última hora, será el único candidato y que será proclamado antes de que acabe el mes. En la que fue su primera alocución como tal, ayer prefirió apelar a los sentimientos más que a la crítica política. De hecho, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni lo nombró, aunque sí se refirió una vez a él para calificarlo de «indolente y ausente».

Tampoco pronunció las palabras Partido Popular, si bien le responsabilizó de la situación de la Comunidad. «Asumo el reto porque me duele Castilla y León», señaló. «Nos remueve, nos revela, nos inspira y nos despierta. Porque cuando León pierde vida, nos duele. Porque cuando Zamora pierde vida, nos duele. Porque Soria es menos sin Segovia, sin Burgos, sin Ávila, sin Palencia. Porque Pucela no nos roba, suma. Porque Zamora resiste y Salamanca nos ilustra», enfatizó. Y a modo de proclama, repitió varias veces que «Castilla y León me pone, me mueve, me inspira y hace que me ponga en pie». «Por eso os invito a lo que el gran Demetrio Madrid llamó la revolución de la normalidad y que yo defino como la revolución de la humildad», añadió.

También emplazó a los suyos a la unidad porque, señaló, «además de muchos, somos realmente uno si somos capaces de ir juntos». «Eso quiero: Unidad y fuerza», dijo. Y aseguró que «cuando el Partido Socialista de Castilla y León se une y se levanta, no hay nada que no podamos hacer. Vamos a por ellos». «Soy consciente de que nos la jugamos. Esto no va de provincias, ni tan siquiera de regiones, ni va de ricos y pobres, ni de jóvenes ni mayores. Esto va de pasado o de futuro», concluyó.