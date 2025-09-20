Suscribete a
Martínez sale a conquistar la Junta para el PSOE: «Castilla y León me pone»

Óscar Puente le emplaza a apretar y ganar las elecciones como hizo Tudanca en 2019

Carlos Martínez encabezará la lista por Soria: «No me veo presentándome por Valladolid

Carlos Martínez, durante su intervención en el Comité Autonómico
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

«Quiero ser el alcalde de Castilla y León y quiero ser el presidente de Castilla y León». Así se expresó ayer Carlos Martínez, secretario general del PSCL, y consiguió levantar de sus asientos a los casi 160 miembros del Comité Autonómico de la ... formación que festejaron con aplausos estas palabras. Ese fue el momento más efusivo –casi el único– de un encuentro que sirvió para arrancar con el proceso de primarias que permitirá proclamar oficialmente al candidato a la Junta para la cita electoral del 15 de marzo.

