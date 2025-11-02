Suscribete a
Martínez apela «al alma y al sentimiento» para el cambio en Castilla y León

Óscar Puente muestra su apoyo al candidato socialista a la Junta durante un acto en Candeleda (Ávila)

Mañueco rechaza la oferta del PSOE para negociar de forma bilateral los presupuestos

Óscar Puente y Carlos Martínez, este domingo en Candeleda (Ávila)
Óscar Puente y Carlos Martínez, este domingo en Candeleda (Ávila)

ABC.

El secretario general del PSOECL, Carlos Martínez, apeló este domingo a construir en Castilla y León un «movimiento de cambio desde el alma y el sentimiento» y acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de «no tener corazón ni compromiso con esta ... tierra». Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa celebrada en Candeleda, Martínez defendió un proyecto «basado en las personas, el planeta y la democracia» y reivindicó la capacidad del PSOE para «poner soluciones encima de la mesa frente a la dejadez y la desidia del PP» tras cuatro décadas de gobierno autonómico.

