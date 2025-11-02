Martínez apela «al alma y al sentimiento» para el cambio en Castilla y León

El secretario general del PSOECL, Carlos Martínez, apeló este domingo a construir en Castilla y León un «movimiento de cambio desde el alma y el sentimiento» y acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de «no tener corazón ni compromiso con esta ... tierra». Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa celebrada en Candeleda, Martínez defendió un proyecto «basado en las personas, el planeta y la democracia» y reivindicó la capacidad del PSOE para «poner soluciones encima de la mesa frente a la dejadez y la desidia del PP» tras cuatro décadas de gobierno autonómico.

En un acto que contó con la presencia del ministro Óscar Puente y de dirigentes provinciales y locales como el secretario general del PSOE de Ávila y alcalde de Candeleda, Carlos Montesinos, y la secretaria general del PSOE del municipio, Lucía Hernández, el líder socialista vinculó la falta de reacción política del PP en emergencias y crisis con «la ausencia de empatía» y agradeció al PSOE de Ávila «haber recuperado» este encuentro. «Este socialismo es afectivo, nos tocamos, nos reconocemos, debatimos nuestra diversidad y sentimos esta tierra», afirmó, en un mensaje que introdujo asegurando que la política debe hacerse «desde las entrañas y la cabeza, pero también con corazón», informa Ical.

Martínez criticó la gestión del PP tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla y León, en referencia a la DANA que afectó al Levante. «Mientras miles de familias lo perdían todo, el Partido Popular se dedicaba a buscar culpables. Y da igual que sea Mazón allí o Mañueco aquí: nunca dan la cara», sostuvo, para acusar al presidente autonómico de «esconderse en el coche» ante los incendios y de «carecer de la vergüenza torera mínima» para apoyar a los vecinos afectados y a los brigadistas. «Le falta corazón y le falta creer en esta tierra», remachó.

El dirigente socialista evocó los fuegos del pasado verano y señaló que Candeleda y su entorno conocen «mejor que nadie» la falta de medios. En este punto, destacó la labor del alcalde, Carlos Montesinos, «en primera línea, como compañero y como vecino». Reprochó a la Junta tratar el refuerzo de personal forestal como «despilfarro» y añadió: «El cambio climático está aquí y ha venido para quedarse, y desde las administraciones tenemos la obligación de movilizar recursos».

Martínez introdujo también la despoblación como «la gran problemática compartida» de territorios como Soria y Ávila. «Nos quieren convencer de que es solo clima o naturaleza, pero la despoblación es fruto de la falta de oportunidades y de servicios públicos que garantizan derechos», afirmó, citando la sanidad y lamentando «décadas reclamando un hospital que es un derecho básico». Criticó las listas de espera y enlazó esa situación con «la falta de planificación y la dejadez» del Gobierno autonómico.

El secretario general del PSOECL acusó además al PP de «corrupción sistémica» y citó la reapertura del juicio por la trama eólica como «ejemplo de una forma de gobernar». «Castilla y León fue la primera en abrir la puerta a la extrema derecha y en demostrar que la corrupción era estructural. Mañueco siempre estuvo ahí», afirmó, advirtiendo a Alberto Núñez Feijóo de que no podrá «mirar hacia otro lado».

Frente a ello, Martínez afirmó que el PSOE llega «con un proyecto claro» basado en el equilibrio territorial y la mejora de servicios públicos y movilidad. Reivindicó la inversión estatal en infraestructuras y reclamó «capilaridad autonómica», conexiones eficientes y una red de transporte actualizada para garantizar servicios a 30 minutos, en línea con las agendas territorial y urbana europeas. «Queremos que la gente pueda quedarse donde quiere vivir y desarrollar su proyecto vital», subrayó.

En referencia a las cuentas autonómicas, criticó la «falta de voluntad» del Ejecutivo regional y aseguró que el PSOE «ha ofrecido diálogo desde febrero para negociar presupuestos». Definió a Mañueco como «un presidente de reina que no gobierna» y afirmó que la espantada de Vox «solo sirvió para que ejerciera menos de presidente». Concluyó Martínez asegurando que el PSOE está «fuerte y con ganas, pero sobre todo, con un proyecto claro».