Una marea solidaria contra el cáncer tiñe Zamora de verde

Más de 8.000 personas participaron este domingo en la XVII Carrera 'Mucho x Vivir' celebrada en Zamora, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esta cita, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el apoyo de ... Iberdrola, recorrió las calles más céntricas de la ciudad conformando una auténtica marea verde.

Entre los asistentes se encontraba la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, además de la vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, entre otros dirigentes políticos.

Asimismo, la recaudación, que se enmarca en el acuerdo que mantienen la AECC e Iberdrola, se destinará a trabajar tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad.

Además, aprovechando este evento deportivo solidario, Iberdrola ha querido recordar la campaña Juntos contra el cáncer, a través de la cual ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación, comprometiéndose a duplicar la cantidad que donan mensualmente a través de su factura de luz o gas.

«Iberdrola y la Asociación Española Contra el Cáncer sustentan una relación histórica que se consolidó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración orientado a la investigación contra el cáncer. El compromiso continuado de la compañía y de sus clientes ha hecho que Iberdrola se convierta en el principal colaborador privado de la AECC», subrayó el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.