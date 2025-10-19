Una marea solidaria contra el cáncer tiñe Zamora de verde

Entre los asistentes se encontraba la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, además de la vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, entre otros dirigentes políticos.
Asimismo, la recaudación, que se enmarca en el acuerdo que mantienen la AECC e Iberdrola, se destinará a trabajar tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad.
Además, aprovechando este evento deportivo solidario, Iberdrola ha querido recordar la campaña Juntos contra el cáncer, a través de la cual ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación, comprometiéndose a duplicar la cantidad que donan mensualmente a través de su factura de luz o gas.
«Iberdrola y la Asociación Española Contra el Cáncer sustentan una relación histórica que se consolidó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración orientado a la investigación contra el cáncer. El compromiso continuado de la compañía y de sus clientes ha hecho que Iberdrola se convierta en el principal colaborador privado de la AECC», subrayó el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete