Mañueco: «No vamos a consentir ninguna reapertura de mina si no tiene las garantías totales de seguridad»

«La seguridad de las personas que trabajan en cualquier aspecto de la vida humana y también en la minería tiene que ser lo primero y lo primordial». Con el «shock» todavía en el cuerpo y en pleno duelo por la muerte este lunes de cinco mineros, todos de la provincia de León, en un accidente en un pozo en Cerredo, en el cercano concejo asturiano de Degaña, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido este martes en la importancia de que cualquier vuelta a los tajos, aunque sea para otros fines diferentes a la extracción del combustible, deberá pasar por unos «exigentes» permisos.

«Desde luego, desde Castilla y León vamos a ser muy exigentes con quienes quieran desarrollar proyectos de estas características», ha recalcado Mañueco desde Villablino, el municipio del que eran Jorge, Rubén, Iván y Amadeo, cuatro de los cinco fallecidos en al siniestro laboral, en el que también perdía la vida David, de Torre del Bierzo.

En Castilla y León, ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico, hay sobre la mesa un proyecto. Aunque no ha señalado su nombre, se trata del presentado por la compañía leonesa Cristal Mining Coal, para la extracción de antracita de la que obtener grafito en una mina en Sosas de Laciana -precisamente una de las localidades pertenecientes al municipio de Villablino de la que era una de las víctimas mortales- en una mina de la histórica MSP cerrada hace dos decenios.

Por el momento, como ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico, «no tiene todavía autorización». Y, ha añadido, «vamos a ser muy exigentes por la seguridad de las personas». «La vida humana es algo que es imposible devolver y, por tanto, todo tiene que ir orientado hacia la garantía absoluta de la seguridad de las personas», ha incidido el dirigente autonómico, quien ha asistido a la capilla ardiente por las víctimas, donde ha abordado precisamente esta cuestión con los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT. Dejando claro, ha subrayado, que «todo lo que no tenga seguridad, lo que no nos dé tranquilidad, no tendrá la autorización de la Junta de Castilla y León».

Noticia Relacionada David, Jorge, Iván, Amadeo y Rubén... las cinco vidas que se llevó la mina de Cerredo Henar Díaz Profesionales jóvenes y más experimentados, comprometidos con sus comarcas leonesas de nacimiento, perdieron la vida en el accidente ocurrido en Asturias

«La investigación determinará qué es lo que ha ocurrido, qué pasó y qué medidas hay que tomar», ha apuntado el presidente castellano y leónes, quien ha trasladado «el cariño, la cercanía y el pésame» a las familias de los fallecidos, así como un mensaje de aliento a los herido.

Mañueco ha reconocido que este lunes al ir teniendo noticias de la tragedia que se cobraba la vida de cinco mineros «no dábamos crédito a lo que estaba ocurriendo», pues las minas de carbón para la extracción del mineral como combustible habían cerrado hace seis años.