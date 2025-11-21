Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

Mañueco valora que la monarquía impulsó una «Transición ejemplar» y abrió «la etapa más segura, próspera y estable»

El presidente de la Junta aprovecha el 50º aniversario de la restauración para destacar su legado

Las funciones de un Rey en una Monarquía parlamentaria: ¿qué puede y qué no puede hacer?

El presidente de la Junta saluda al rey Felipe VI en el acto del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía
El presidente de la Junta saluda al rey Felipe VI en el acto del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía JCYL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este viernes que la monarquía impulsó una «Transición ejemplar» en España y ha añadido que abrió también «la etapa más segura, próspera y estable» en la historia reciente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app