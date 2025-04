Mañueco, a Tudanca: «A partir del 23J se le acabó su tiempo; pase buen verano»

El presidente de la Junta y del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llegó crecido al Pleno de las Cortes autonómicas que se celebró ayer después de los resultados del pasado domingo, que permiten a los populares recuperar el poder local perdido en 2019. También era más que previsible que la cámara autonómica se hiciera eco de la forma en la que hablaron las urnas el 28M y, sobre todo, del adelanto electoral al 23 de julio decidido por Pedro Sánchez, así que la primera parte de la sesión fue un continuo ajustar cuentas de los vencedores a los vencidos o no presentados.

La bancada popular recibió con aplausos a Mañueco y al exconsejero de la Presidencia y candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero (ocupó su nuevo escaño de procurador), que será alcalde si llegan a buen puerto las negociaciones con Vox. El gesto gustó más bien poco al portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, el primero en hacer uso de la palabra, quien advirtió de que la lista a la que se había aplaudido no fue la más votada en la capital vallisoletana (fue la del PSOE), por lo que, bastante molesto, recomendó a Carnero que «no se venga tan arriba».

Pero Mañueco tenía toda la artillería preparada y, aunque el portavoz del Grupo Socialista le preguntó por las medidas frente a la sequía, como el Pisuerga pasa por Valladolid, resultó muy fácil salirse por la tangente y acabar donde de verdad se quería, que no era otra cosa que presumir del resultado del 28M y, ya puestos, advertirle de que «a partir del 23 de julio ya no va a tener que pedirle nada a Sánchez. Se acabó su tiempo, ha perdido cinco años. Que pase un buen verano y muchas gracias por si no vuelve».

De esta forma, el presidente de la Junta mostraba su convencimiento de que Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno tras las próximas generales, en las que parece intuir que Tudanca puede cambiar la cámara castellano y leonesa por una de las Cortes generales.

El jefe del Ejecutivo autonómico también había reprochado al dirigente socialista que no se quejase de que las ayudas por la sequía anunciadas por el Gobierno fuesen en Castilla y León la mitad que en otros territorios algo que, dijo Mañueco a Tudanca, «le debe parecer muy progresista, pues siga con ese mensaje que le va muy bien a usted y a su formación».

Precisamente, el portavoz del PSOE lamentó que la Junta no haya puesto aún en marcha ayudas para paliar la sequía cuando argumentó que el Gobierno de España sí lo ha hecho, con 500 millones de euros. Aunque evitó referirse a los resultados electorales, sí acabó su intervención lanzando un metafórico aviso a Mañueco: «Cuidado con las especies invasoras y las malas hierbas porque acaban por invadir el ecosistema». Se refería a Vox.

La segunda pregunta al presidente de la Junta, en la sesión de control de ayer, llegó de la mano del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, que también recibió lo suyo después de preguntar cuándo se iba a poner en marcha en su provincia la unidad de radioterapia. Mañueco se arrancó reprochando al soriano que llegase «descansado» al pleno porque «estos días de campaña ha trabajado poco o nada», haciendo alusión de esta forma a que la formación no concurrió a las elecciones municipales, por lo que «se han puesto de perfil, se han escondido detrás del burladero y han dejado tirados a los sorianos». Después, acabó por anunciar que la radioterapia se pondrá en marcha en la capital soriana en el 2025 -fecha con la que Ceña se mostró bastante escéptico- y se comprometió a impulsar los proyectos existentes de estas unidades en otras localidades de la Comunidad.

La tercera pregunta fue un cara a cara entre Mañueco y el exvicepresidente de la Junta y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. Sus enfrentamientos dialécticos en la cámara empiezan a ser épicos, ya que ambos dan sobradas muestras de que tienen aún deudas pendientes que saldar. Así que Igea comenzó haciendo referencia al «búnker» en que, a su juicio, se ha convertido la Comunidad con el Gobierno PP-Vox, y al «Club de la Comedia» en el que preveía se iba a convertir el pleno antes de preguntar por los estándares de ética pública del Gobierno autonómico. El presidente de la Junta defendió el compromiso de su Ejecutivo con el rigor y la transparencia y, a partir de ahí, el debate fue por otros derroteros que llevaron a Igea a acusar a Mañueco de ser el «precursor» de los pactos entre PP y Vox, aunque también le felicitó porque «usted ya no es una anécdota, es una categoría», en referencia a futuros acuerdos entre las dos formaciones tras el 28M. «Ha conseguido que España sea ese país en el que el PP se une a los populistas de la UE. El mérito es prácticamente suyo, en exclusiva», le criticó.

«Bisagrista»

«No hay nada más populista que intentar ser bisagrista», le contestó Mañueco, que le recordó que «le abandonan hasta los más amigos» e ironizó con los resultados obtenidos por Ciudadanos, un ejemplo de cómo «trabajar por la unidad» que se materializa, según dijo, en que la formación naranja ha pasado de tener en las Cortes doce procuradores a uno y de 28 concejales en capitales de provincia a también uno. Por último, le recriminó que diga que «tiene que dimitir todo el mundo menos usted».

Quién no hizo referencia alguna a los resultados ni a adelantos electorales y utilizó un tono más sereno y menos estridente del que habitualmente utiliza, fue el procurador de Unidas Podemos y portavoz nacional de la formación, Pablo Fernández, que preguntó por el transporte sanitario de la Comunidad. Después no pudo defender la postura de su formación en una moción socialista por no estar presente en el pleno.