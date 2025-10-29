Suscribete a
Mañueco traslada su «cariño» y «solidaridad» con las víctimas de la dana un año después de la tragedia

Destaca que en el «corazón» de los castellano y leoneses está hoy la Comunidad Valenciana

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Ayuntamiento de Ponferrada
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Ayuntamiento de Ponferrada ICAL

H. D.

Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido trasladar «unas palabras de afecto, solidaridad, cariño y cercanía» con las víctimas de la «tragedia» cuando se cumple un año de la dana. 

«Lo que afectó a la Comunidad ... Valenciana nos afectó a todos», ha continuado el dirigente regional, destacando que en el «corazón» de los castellano y leoneses está hoy «con las personas que sufrieron la dana», con sus «víctimas» y «con los que perdieron todo o casi todo».

