Mañueco traslada su «cariño» y «solidaridad» con las víctimas de la dana un año después de la tragedia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido trasladar «unas palabras de afecto, solidaridad, cariño y cercanía» con las víctimas de la «tragedia» cuando se cumple un año de la dana.

«Lo que afectó a la Comunidad ... Valenciana nos afectó a todos», ha continuado el dirigente regional, destacando que en el «corazón» de los castellano y leoneses está hoy «con las personas que sufrieron la dana», con sus «víctimas» y «con los que perdieron todo o casi todo».

«Desde Castilla y León les enviamos todo nuestro cariño y todo nuestro ánimo», ha señalado el dirigente regional al comienzo de un acto que le ha llevado en la mañana de este miércoles al Ayuntamiento de Ponferrada, donde ha firmado un protocolo para ampliar en 35 hectáreas el Polígono de La Llanada, con una inversión de diez millones de euros.

