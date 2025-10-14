Suscribete a
ABC Premium

Mañueco presenta hoy sus cuartos presupuestos, primeros en solitario

Con el mayor techo de gasto de la historia de la Comunidad

La Junta avanza unos Presupuestos con un «crecimiento muy relevante» para luchar contra los fuegos

El presidente de la Junta hace un año, en la presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2025
El presidente de la Junta hace un año, en la presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2025 Ical

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentará este martes sus cuartos presupuestos, los primeros en solitario, que se sustentarán además en el mayor techo de gasto no financiero de la historia, los 14.183 millones de euros ... para 2026 aprobados el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, informa Ep .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app