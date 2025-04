Mañueco ofrece apoyo al Gobierno con los aranceles, pero «nos lo pone difícil» con los «privilegios» a Junts

Los aranceles de Trump han protagonizado en el pleno de las Cortes de Castilla y León las dos primeras preguntas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha sentido cómodo y se ha crecido. Porque resulta que se encontró con el 'favor' ... inesperado –en su respuesta al PSOE– que supuso el acuerdo del Gobierno de España con Junts para que las ayudas de 14.000 millones de euros destinados a paliar los efectos de la política económica estadounidense se distribuyan en función de las exportaciones de cada autonomía. Es decir, que Cataluña percibiría el 25 por ciento del total, lo que supone algo más de 3.000 millones de euros. Un anuncio que llegó poco antes de que el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, hiciese su pregunta a Mañueco: «¿Qué medidas va a tomar la Junta frente a la guerra comercial que ha emprendido Trump?».

«Tiene muy mala suerte con sus preguntas», le ha espetado el presidente de la Junta, que ha arrancado recordando que ya el pasado jueves el Ejecutivo autonómico aprobó una serie de actuaciones, por importe de 16 millones, «para proteger a empresas y trabajadores». «Vamos a estar al lado del Gobierno de España. Vamos a ir el jueves con ánimo constructivo, pero si este acuerdo se confirma, nos lo ponen muy difícil», ha advertido, para referirse así al encuentro de mañana en Madrid entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y representantes de las comunidades para plantear actuaciones con las que minimizar el impacto de los aranceles. «Yo espero que ese acuerdo no sea realidad y que ustedes –por el PSCL de Castilla y León– no estén con ese acuerdo, porque las personas de Castilla y León no quieren privilegios», ha insistido Mañueco.

Sin embargo, Tudanca ha justificado el anuncio de Junts al argumentar que «Cataluña representa el 25% de las exportaciones a EEUU y, por lo tanto, habrá más empresas y más trabajadores afectados por esta crisis que usted y sus socios han provocado». En este punto, el portavoz socialista ha acusado a Mañueco de haber tenido «al enemigo dentro de casa hasta hace poco», en alusión a Vox. Ha terminado por pedir al presidente de la Junta que «si quiere ser igual de comprometido que el Gobierno de España, en lugar de los 16 millones anunciados ponga 700», que son los que corresponden al cinco por ciento del Producto Interior Bruto. «Le ofrecemos unidad, responsabilidad y firmeza», ha clamado Tudanca, para quien Mañueco va «como pollo sin cabeza».

Un presidente que, en su réplica final, se la ha devuelto al señalar que «ustedes (por los socialistas) siguen con sus líos y sus purgas. Hay personas que ya no han podido hacer preguntas y a usted le queda poco para seguir haciéndolas», recordando así la crisis del 'micro abierto' protagonizada por cuatro parlamentarios socialistas. Precisamente, dos de ellos, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno, seguían sentados en la Mesa de las Cortes después de que la dirección del PSOE les emplazase a no renunciar a sus cargos por no contar con el apoyo del PP para su relevo.

«Miran para otro lado»

Mañueco ha enviado a Vox sus ataques por partida doble, ya que hasta en la respuesta al socialista burgalés se dirigió a los de Abascal para reprocharles no haber acudido a la ronda de consultas y ahora «miran para otro lado cuando se ponen los aranceles y dejan tirados a los sectores productivos de Castilla y León». Unas palabras a las que replicó el portavoz de Vox, David Hierro, quien en su turno de preguntas ha acusado al presidente de la Junta de «no respetar» al Parlamento autonómico y tener «la misma forma de gobernar que Sánchez». La respuesta de Mañueco también fue contundente: «Olvide lo del papel del Debate sobre Política General–por el 'gurruño' que hizo con la oferta de Vox– y preocúpese del papelón que está haciendo».

Por último, al portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, que ha advertido de lo difícil que tiene la Junta ejecutar sus anuncios cuando no hay presupuestos en 2025, le ha asegurado que sí será posible gracias a la «hoja de ruta» del anteproyecto que se presentó en octubre.