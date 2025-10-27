Suscribete a
Mañueco mantiene que el «plan» sigue siendo convocar en marzo «se aprueben o no los presupuestos»

El presidente del PP de Castilla y León descarta ir a elecciones junto a Extremadura, cuya presidenta ha anunciado comicios para diciembre

Mañueco y Moreno, antes repetir elecciones que gobernar con Vox

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede del partido
El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede del partido ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que el «plan» es agotar la legislatura «se aprueben o no los presupuestos de Castilla y León» y convocar en marzo los comicios autonómicos para descartar un adelanto y acudir a ... un 'superdomingo electoral' tras el anuncio e su homóloga en Extremadura, María Guardiola.

