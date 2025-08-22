Mañueco comparecerá en las Cortes de Castilla y León la próxima semana obligado por la oposición

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en el pleno de las Cortes de Castilla y León, probablemente la próxima semana, para dar explicaciones sobre la gestión del operativo contraincendios durante la oleada de fuegos que se ha cebado con Castilla y León. Así lo ha decidido este viernes la Diputación Permanente del Parlamento autonómico -al ser agosto periodo no hábil- con los votos a favor de PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, que se han posicionado al unísono para que se produzca la comparecencia. El PP se ha manifestado en contra, aunque finalmente se ha abstenido en una votación que necesitaba mayoría absoluta para salir adelante.

Los portavoces de los grupos de la oposición han lanzado duras críticas a Mañueco por su actuación durante los incendios. Así, la socialista Patricia Gómez ha llegado a pedir su dimisión y le ha reprochado que «apareció en la Comunidad, obligado, cuatro días después de que comenzasen los incendios». «Va a tener que explicar muchas cosas», sentenció.

El portavoz de Vox, David Hierro, muy emocionado durante su intervención, ha concluido con un explícito «¡que venga ya a dar explicaciones, que ya está bien!, después de advertir de que »solo el pueblo salva al pueblo» y de que es el «tacticismo político» el que hace que Junta y Gobierno no quieran que se declare el nivel tres de emergencia.

Por UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista Luis Mariano Santos ha reprochado al presidente de la Junta que «sí tenga tiempo para entrevistas en los medios» pero no para dar explicaciones en el Parlamento y ha acabado por implorarle que «nos deje marchar de aquí porque no queremos estar ni un minuto más», en referencia a la autonomía.

Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea se ha preguntado «¿cómo es posible que no se hayan movilizado todos los recursos» y ha apuntado a Mañueco, «que lo único que hace es ver encuestas» como «el único responsable» de lo que está sucediendo en la crisis.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha defendido que la comparecencia «es una maniobra que sólo busca el rédito político», y ha destacado que «PSOE y Vox otra vez vuelven a votar juntos». «El PP está con las personas y a ustedes sólo les interesan los votos», ha zanjado.