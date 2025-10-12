Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Mañueco celebra el Día de la Hispanidad como «origen» de los «lazos» que «nos unen a millones de personas»

El presidente de la Junta subraya el protagonismo de Castilla y León en «aquel momento decisivo que cambió la historia» y felicita el Día del Pilar a la Guardia Civil

El desfile militar por la Fiesta Nacional, en imágenes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estrecha la mano del Rey de España
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estrecha la mano del Rey de España Ical

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplaudido este domingo la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad como conmemoración del «encuentro entre dos mundos» que, según ha recordado, «dio origen a los lazos que ... nos unen a millones de personas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app