Mañueco celebra el Día de la Hispanidad como «origen» de los «lazos» que «nos unen a millones de personas»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplaudido este domingo la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad como conmemoración del «encuentro entre dos mundos» que, según ha recordado, «dio origen a los lazos que ... nos unen a millones de personas».

En un mensaje compartido a través de su cuenta oficial en la red social X, Mañueco también ha subrayado que Castilla y León «fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia». Por último, ha deseado un «feliz día a todos».

La familia real, la exhibición aérea y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, en las celebraciones por el Día de la Hispanidad Ical

Además, en otro mensaje publicado a continuación, también quiso felicitar el Día del Pilar a los casi 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León, a los que ha agradecido su labor «siempre al servicio de las personas y el medio rural».

Y es que, como ha reseñado el presidente de la Junta, estos agentes están «presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad». Mañueco ha concluido su 'post' con un «¡viva la Guardia Civil!» en el día de la patrona del Instituto Armado.

El presidente de Castilla y León participa a lo largo de la jornada en el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional en Madrid.