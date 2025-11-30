Suscribete a
Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

El presidente autonómico del PP participa en la concentración de Madrid contra Pedro Sánchez

Feijóo mantiene que sólo hay dos opciones en Castilla y León: «O un gobierno estable del PP o el bloqueo»

Mañueco, junto a cargos del PP, en la concentración de este domingo en Madrid
Mañueco, junto a cargos del PP, en la concentración de este domingo en Madrid ICAL

Valladolid

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. «El sanchismo está podrido desde la raíz y ... lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa», afirmó.

