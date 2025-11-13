Suscribete a
Los animalistas llaman a la movilización contra el Toro Jubilo: «Medinaceli será el nuevo Tordesillas»

Pacma incrementa la «presión hasta la abolición» mientras la Junta de Castilla y León da el primer paso para declarar BIC el ancestral festejo taurino

La Junta inicia el procedimiento para declarar BIC al Toro Jubilo de Medinaceli

Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) en 2023, última edición celebrada
Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) en 2023, última edición celebrada ICAL
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Un mano a mano, pero no al estilo clásico de dos figuras del toreo sobre el ruedo, sino más bien de posiciones encontradas es lo que ya se está viviendo en torno al Toro Jubilio a unos días de que el próximo sábado, ... con motivo de las fiestas de los Santos Cuerpos, en Medinaceli (Soria) vuelvan a celebrar su ancestral festejo taurino. La Junta –que ya 'indultó' la cita de las restricciones de movilidad de ganado bovino para frenar la Dermatosis Nodular Contagiosa siempre y cuando las reses no se mezclen con las de otra ganadería– ha firmado su autorización para que el astado salte al albero de la villa ducal a partir de las 23.30 horas del sábado.

