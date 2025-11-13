Los animalistas llaman a la movilización contra el Toro Jubilo: «Medinaceli será el nuevo Tordesillas»

Un mano a mano, pero no al estilo clásico de dos figuras del toreo sobre el ruedo, sino más bien de posiciones encontradas es lo que ya se está viviendo en torno al Toro Jubilio a unos días de que el próximo sábado, ... con motivo de las fiestas de los Santos Cuerpos, en Medinaceli (Soria) vuelvan a celebrar su ancestral festejo taurino. La Junta –que ya 'indultó' la cita de las restricciones de movilidad de ganado bovino para frenar la Dermatosis Nodular Contagiosa siempre y cuando las reses no se mezclen con las de otra ganadería– ha firmado su autorización para que el astado salte al albero de la villa ducal a partir de las 23.30 horas del sábado.

Ya con el permiso de la autoridad concedido, más allá de la amenaza del tiempo en forma de lluvias, como sí llega esta edición –tras la suspensión el año pasado en la víspera por las medidas cautelarísimas adoptadas por la Justicia a petición de Pacma y levantadas en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León– es con el ambiente caldeado. Desde el Partido Animalista han vuelto a llamar a la movilización contra el único toro de fuego que queda en Castilla y León –sí hay en otros puntos de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana– y confirmaron la concentración convocada para el mismo sábado a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la localidad soriana con el objetivo de «exigir su abolición definitiva» del Toro Jubilo.

«Medinaceli será el nuevo Tordesillas», advertían este miércoles desde Pacma, que tiene en este festejo taurino su próximo objetivo a eliminar. Lo hace después de que el tradicional Torneo del Toro de la Vega de la localidad vallisoletana quedase prohibido en base al cambio en la normativa autonómica que impide la muerte del animal en público en los festejos taurinos populares.

Mientras desde el Partido Animalista dejaban claro que van a incrementar la presión y avanzaron que irán «el doble» de participantes que el año, con autobuses fletados desde Madrid, desde la Junta de Castilla y León movían su ficha a favor de la pervivencia de esta celebración, ya catalogada como espectáculo taurino tradicional desde 2002. La Consejería Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado el procedimiento para declarar el Toro Jubilo como Bien de Interés Cultural (BICI) de carácter inmaterial. La resolución del pasado 4 de noviembre de la Dirección General de Patrimonio Cultural publicada ayer en el Bocal (Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) destaca que se trata de una celebración cuyas raíces se ahondan al menos al siglo XVI, tiene la «singularidad» de que el astado es «indultado», lo que supone una «excepción» frente a otros festejos taurinos tradicionales.

Cultura argumenta que se es una «representación de alto valor patrimonial» que tiene la «esencia» de manifestación «del patrimonio cultural inmaterial». También, que en Medinaceli «sienten como una tradición enraizada en el pasado pero viva en el presente», con participación activa de jóvenes que aseguran la «transmisión intergeneracional», y que se trata del único toro de fuego que se conserva en Castilla y León.

Batalla judicial

Este procedimiento es el paso previo a su declaración definitiva. No obstante, Cultura apunta que si durante la instrucción se determinara que el Toro Jubilo «no cumple los requisitos» para se BIC, «pero sí presenta un valor destacado como manifestación cultural de la región, podría ser incluido en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León».

Desde Pacma advirtían de que «de no dejar de celebrarse el festejo en los próximos años, irá aumentando el número de personas que acudirán a Medinaceli, como ocurrió con el Toro de la Vega en Tordesillas hasta pararlo». Y continuarán con la «batalla judicial» en este sentido, además de avanzar un «aumento» de la «presión internacional». «Los violentos no son los animalistas, son los que torturan al toro», sostuvieron desde la organización, que consideró «innecesario» el 'triaje' avanzado por las autoridades para controlar el acceso a la plaza y evitar incidentes y sabotajes.