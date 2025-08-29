Luz verde a las ayudas a 69 familias y 460 agricultores afectados por el fuego

La Junta de Castilla y León ha dado ya el visto bueno a las primeras ayudas para los afectados por los graves incendios que ha sufrido la Comunidad durante este verano. Entre ellas, están las que se destinarán a 69 familias que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a la proximidad de las llamas. Cada una recibirá un total de 500 euros, tal y como ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En total, para esa partida se ha aprobado un importe de 39.500 euros. Además, según ha detallado, también se aprobó destinar 2,5 millones al pago de las subvenciones de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos cuyas explotaciones o cultivos han sufrido también daños por los incendios forestales de este último mes.

Fernández Carriedo ha explicado que también se ha validado el informe favorable a otras catorce peticiones de las ayudas de 5.500 euros dedicadas a pymes y autónomos que hayan visto afectados sus negocios en los municipios evacuados por la ola de fuegos acontecida en las pasadas semanas. Además, el también consejero de Economía y Hacienda ha desgranado, entre las medidas expuestas, que un total de 210 desempleados serán contratados en 107 ayuntamientos para labores de recuperación y regeneración, con una inversión total de 2,3 millones de euros. Todo ello, ha explicado, gracias a que del primer paquete de ayudas que anunció la semana pasada el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con un presupuesto de 114 millones de euros y 45 medidas, ya se han puesto en marcha o están en ejecución «la mitad de estas». Se da cumplimiento así, dijo, con el compromiso de actuar con «agilidad» para que los apoyos a los afectados lleguen con la «máxima rapidez».

Por otro lado, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha dado también este jueves luz verde a una subvención directa de 203.000 euros a una familia de Cubo de Benavente (Zamora) para cubrir «la ruina parcial» sufrida en su vivienda «y para reponer sus enseres». Dentro de ese mismo apartado, también se destinan 24.500 euros «por daños en edificación complementaria» a otras dos familias del mismo municipio, indicó.

Según las primeras estimaciones de la Junta, un total de 235 inmuebles tienen desperfectos ocasionados por el fuego. De ellos, doce son viviendas habitadas como primera residencia; treinta son segundas estancias; otras veinte están desuso; 155 son edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos...) y un total de 18 son naves dedicadas a distintos usos. Otro de los apoyos es el que se canalizará a través de las ayudas de emergencia para abonar el alquiler a personas desalojadas de sus casas para disponer de una vivienda temporal. En este punto, cifró en doce las familias que podrían ser beneficiarias de esta ayuda.

Además, dentro del balance expuesto, ha asegurado que ya se encuentran en fase de estudio acciones de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales mientras se impulsa el Plan de Las Médulas, el entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 1997 que resultó afectado por el incendio registrado en la localidad leonesa de Yeres.

Desescombro

Por otra parte, desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el Consejo de Gobierno se ha declarado de emergencia la contratación de obras y servicios para» el desescombro y consolidación de viviendas» en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, por un importe total superior a los 2,7 millones de euros. Mientras, desde el área de Agricultura y Ganadería, ha contado Carriedo, se sigue apoyando a los profesionales en el suministro de alimento para los animales. A este apartado se han dedicado ya de más de 2.300.000 kilogramos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de la Comunidad afectadas.

Por último, la Consejería de Presidencia también se ha puesto en contacto con los alcaldes para solicitarles una estimación de los daños ocasionados en edificios municipales, parques o espacios públicos con el objetivo de poder también cubrir ese gasto.