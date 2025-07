Aunque la vida política aspira a que lleguen las acciones de una forma general para intentar relajar la tensión, lo cierto es que no parece que este verano sea uno más. Vivimos pendientes de un hilo, o más bien de unos informes, para poder delimitar ... qué será de la legislatura nacional que resta. Es un hecho que Pedro Sánchez la querrá llevar al límite, pero cosa distinta es que pueda. Solo el calendario lo aclarará.

El Presidente Alfonso Fernández Mañueco, en la Junta Directiva regional del PP de esta semana, lanzó el mensaje de que no hay que bajar la guardia ni siquiera en vacaciones y hay que estar listos para la contienda electoral. Parece un hecho que no va a adelantar las elecciones en la comunidad que corresponden en marzo del 2026, pero a nadie se le escapa que si Pedro Sánchez tiene que adelantar elecciones, Castilla y León se sumará a la convocatoria nacional. Por eso Mañueco quiere al partido en modo electoral de forma permanente y eso es algo que ya se palpa de una forma muy evidente.

Tal y como están las cosas el PP aspira a gobernar en solitario con una mayoría suficiente, consciente de que Vox en la comunidad no parece tan fuerte como dibujan las encuestas al partido en la vida nacional, aunque no hay que fiarse, porque Vox no es una formación que cuide los territorios sino que todo lo fía a aprovecharse de la polarización nacional que fomenta el Gobierno y que tan buenos réditos le da.

En el PSOE regional deberán diseñar una buena estrategia para que las cesiones que Pedro Sánchez realizadas a nacionalistas y separatistas para mantenerse en el poder, y las que vendrán, no les dañen más de lo que ya lo están haciendo. Defender la rotura de la caja única es un gran daño para comunidades como la nuestra y el partido no puede despacharlo exigiendo a la Junta que pida lo que pide Cataluña, porque ni la renta ni la población nos benefician en nada y si se consagra el principio de ordinalidad, estamos listos. No puede el PSOE defender esto, porque se estará causando un daño irreparable en nuestra región.