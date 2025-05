Concluido el proceso congresual del PSOE de Castilla y León, el partido ha declarado abierta la campaña electoral de cara a las próximas autonómicas, como si los partidos necesitaran tener un motivo para arrancar una campaña en la que permanentemente están sumidos. Carlos Martínez tiene ... ya el control absoluto sobre la organización regional y culmina el deseo de Pedro Sánchez de acabar con la era Luis Tudanca, a quien apeó de su intento de optar a la reelección y ahora le instala en el Senado. A Tudanca hay que reconocerle que en su mandato cosió el partido que dejo abierto Oscar López y además consiguió la victoria electoral, aunque no logró gobernar por el apoyo que Ciudadanos dio a Mañueco. Tudanca se va al Senado con el 'mea culpa' entonado por Igea porque cedió a las presiones de su partido para pactar con Mañueco y con la posibilidad de revitalizar la acción política del grupo regional de su partido en la Cámara Alta que, hasta hoy, brilla por su ausencia.

Martínez afronta este tiempo electoral con un punto de partida no muy favorable porque, aunque las encuestas no son determinantes, sí que marcan tendencias y en este momento, dibujan un buen punto de partida para el PP y no recogen ningún efecto dinamizador de su nuevo tiempo. Es verdad que, si no hay generales antes, faltan nueve meses para la convocatoria de las autonómicas y eso es mucho tiempo en política, donde ya hemos visto como una sola semana puede parecer eterna, pero lo que no termino de entender demasiado bien, es la fijación que tiene con que Mañueco adelante elecciones, posición que nunca el PSOE ha abanderado en esta comunidad. Además, se nota una precipitación que puede volverse como un boomerang, porque pedir a Mañueco, que ya tiene elecciones en el horizonte, que o presupuestos o elecciones, parece cómico cuando en su partido, con un horizonte electoral (Pedro Sánchez dixit) a dos años vista, ni presenta presupuesto ni adelanta elecciones.

Es verdad que el PSOE en Castilla y León tiene el lastre nacional de las políticas del Gobierno que, cada vez más asfixiado, tiene que ceder a las posiciones de sus socios, en especial los nacionalismos, y eso alimenta desigualdades territoriales incomprensibles en muchos puntos de España. Neutralizar ese trato discriminatorio entre territorios es una tarea muy difícil que exigirá estrategia e imaginación y hasta ahora no se percibe de forma clara.