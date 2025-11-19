Lucía Méndez, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional

El jurado del XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío ha fallado este miércoles los galardones de esta edición, que en el caso de la trayectoria profesional recayó en la zamorana Lucía Méndez Prada. En la modalidad digital, el premio fue para José Ángel Gallego, ... de Tribuna Valladolid, por 'Serie Telerural', mientras la imagen de César Julio Manso Arroyo, 'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora' se impuso en la categoría de fotografía. En prensa, fue premiado el conjunto de reportajes sobre salud mental de Alicia Calvo, publicados en 'El Mundo de Castilla y León'; en radio el ganador fue Raúl Rodríguez por 'Más de uno Castilla y León desde Valencia. Cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero; y en televisión el premio fue para el documental 'Matar a la presidenta', de Mónica Murciego para RTVCyL.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Lucía Méndez Prada trabajó para 'El Correo de Zamora', 'El Norte de Castilla', la Cadena Ser y 'Diario 16'; formó parte del equipo fundador de 'El Mundo' en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodista y analista política, es columnista en 'El Mundo' y docente universitaria; así como autora de tres libros. Su trayectoria ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

José Ángel Gallego Vázquez, de 'Tribuna Valladolid', obtiene el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'Serie Telerural', una mirada audiovisual a la España ahora llamada vaciada, concretamente a la provincia de Valladolid y a las empresas, instituciones o colectivos que acercan sus servicios al medio rural, para hacer más fácil o amable la vida en los pueblos. El jurado concede, en esta modalidad, un accésit a Marco Romero Godos, de 'Diario de León', por el reportaje audiovisual 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León'.

'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024', instantánea de César Manso, es la imagen ganadora en Fotografía. Fue distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP) y publicada en las ediciones digitales de varios medios internacionales, entre ellos 'The Washington Post'.

Alicia Calvo logró el premio en Prensa por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en 'El Mundo' en sus ediciones de Castilla y León y de Valladolid, donde se aborda la salud mental desde tres ángulos distintos: el del suicidio, el acoso escolar y la atención de los psicólogos en cuidados paliativos.

El Cossío en la modalidad de radio fue para a Raúl Rodríguez, por el programa 'Más de Uno Castilla y León desde Valencia: cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero Castilla y León desde diferentes escenarios valencianos, principalmente la localidad de Catarroja. Y en este apartado el jurado incluyó un accésit a la cadena SER de Valladolid, por la serie de programas titulada 'Historias de la radio', con Carlos Flores y Martín Luna, con motivo del noventa cumpleaños de la emisora.

El documental 'Matar a la presidenta', con motivo del X Aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, presentado por Mónica Murciego Ugidos y emitido por RTVCYL, recibió el premio en la modalidad televisiva. Donde el jurado otorgó un accésit a Juan Francisco Martín, de RTVCyL, por el capítulo 5 de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños, informa en un comunicado la Junta.