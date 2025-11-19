Suscribete a
Lucía Méndez, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional

José Ángel Gallego, César Manso, Alicia Calvo, Raúl Rodríguez y Mónica Murciego, galardonados en distintas modalidades a la mejor labor profesional

Antonio Largo, rector de la UVa: «Necesitamos ver ya avances significativos en financiación»

Lucía Méndez en Zamora, en una reciente imagen de archivo
Lucía Méndez en Zamora, en una reciente imagen de archivo

ABC

Valladolid

El jurado del XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío ha fallado este miércoles los galardones de esta edición, que en el caso de la trayectoria profesional recayó en la zamorana Lucía Méndez Prada. En la modalidad digital, el premio fue para José Ángel Gallego, ... de Tribuna Valladolid, por 'Serie Telerural', mientras la imagen de César Julio Manso Arroyo, 'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora' se impuso en la categoría de fotografía. En prensa, fue premiado el conjunto de reportajes sobre salud mental de Alicia Calvo, publicados en 'El Mundo de Castilla y León'; en radio el ganador fue Raúl Rodríguez por 'Más de uno Castilla y León desde Valencia. Cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero; y en televisión el premio fue para el documental 'Matar a la presidenta', de Mónica Murciego para RTVCyL.

