Lola Herrera: «Necesito estar en el teatro para descansar de mi misma y durar más»

«No me hace falta ningún pretexto para subir al escenario. Necesito estar en el teatro para descansar de mi misma y durar más. Soy una enamorada de mi profesión», ha dicho la actriz Lola Herrera, que este fin de semana vuelve por enésima vez al teatro Calderón de su ciudad -lo ha hecho con cada uno de sus montajes, ha presumido- para presentar 'Camino a la Meca',montaje que comparte con su hija Natalia Dicenta y el actor Carlos Olalla, y que la intérprete vallisoletana ha definido como «un texto maravilloso» que escribió Athol Fugard basado en hechos reales.

«A mis 90 años, poder seguir defendiendo los derechos de la libertad de una mujer es lo mejor que me puede pasar encima de un escenario», ha señalado nada más comenzar su intervención la actriz, que se transforma en el escenario en Helen Mirtes, una escultora que en el marco del apartheid de Sudáfrica, «en un ambiente tradicionalista regido por la Iglesia,» se reveló contra los estamentos de su época. Para la intérprete, «es muy interesante» tocar un tema como este y «poner un espejo donde se pueda mirar la gente» para «recordar continuamente que las mujeres tenemos derechos y que la edad tampoco debe interferir en las decisiones que tomemos».

Su hija, Natalia Dicenta, también se ha mostrado orgullosa de llevar esta obra al escenario y ha presumido de los «llenos absolutos» conseguidos o en cada ciudad en la que han estado. Interpreta a Elsa Barlow, maestra sudafricana, luchadora, «con un sentido muy agudo de la justicia», que establece una «relación hermosísima» con la protagonista, convirtiéndose en su «refugio» y animándola a que «tome sus decisiones y siga su camino en la vida», ha detallado la intérprete.

Por su parte, Carlos Olalla, a cuyo papel se han referido como la 'contra' de la obra, se mete en la piel de «un pastor de formación tradicional» encargado de «mantener el orden» en una comunidad pequeña y que ve a la protagonista como «una amenaza para la paz», ha descrito el actor, quien ha confesado que de las «muchas lecturas» que tiene el texto, la que más le gusta es la «dicotomía entre la religiosidad y la espiritualidad».

En una rueda de prensa en la que también han estado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el nuevo director del teatro, José María Esbec, los intérpretes han comparecido ataviados con un pañuelo palestino como gesto de denuncia contra «el genocidio» en Gaza: «Como no podemos ir a manifestaciones porque estamos trabajando esta es la forma más visible que tenemos de alzar la voz por tanta gente que está siendo asesinada impunemente», han justificado madre e hija.

En clave también política, la vallisoletana ha señalado que «no» entiende a las mujeres que, a día de hoy, no luchan por sus propios «derechos». «Hemos estado pisoteadas siempre, hemos batallado tanto, que ahora me choca mucho que haya mujeres que estén haciendo una labor contra sus intereses y derechos. Estamos viviendo tiempos confusos», ha señalado Lola Herrera, recordando que «avanzar cuesta mucho y retroceder es más fácil». «Creo que no hemos contado bien nuestro pasado más inmediato y la gente está confundida. Si no, no lo puedo entender».

Ya más relajada, ha recordado sus inicios en la radio y la primera vez que se subió al teatro Calderón de Valladolid, a los 12 años. Empezó entonces en un oficio que no piensa dejar «mientras pueda estar y mi cabeza y cuerpo funcionen» porque «cuando tienes un trabajo como el nuestro, cuando puedes desdoblarte y ser otra, y conectar con un teatro lleno en el que pasan cosas maravillosas que no sabes explicar no te quieres jubilar nunca».

