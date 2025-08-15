Suscribete a
La «locura» de las fiestas cuando todo son fiestas

La lista de pueblos que viven sus días grandes es casi interminable, lo que supone una 'competencia' que encarece las celebraciones y obliga a programar con más antelación

La ola de incendios 'apaga' las fiestas de la Asunción y San Roque

Celebración del 'Toro del verdejo' en Rueda (Valladolid)
Celebración del 'Toro del verdejo' en Rueda (Valladolid) EFE

Isabel Jimeno y Alba Saavedra

Valladolid

Aguilafuente, La Torre, Villadiego, Hortigüela, Hontalbilla, Cantalpino, Salas de los Infantes, Villadiego, Mozoncillo, Rueda, Padiernos, Noceda del Bierzo, Tudela de Duero, Alcañices, Torquemada... Y así hasta quedarse sin aliento. La lista de pueblos que estos días viven sus fiestas grandes es casi interminable. Y es ... que si hay una fecha en la que coinciden más festivos es ésta: la de las celebraciones en torno al 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Si se dice que años atrás una ardilla podía cruzar la Península de árbol en árbol, estos días lo que casi se puede hacer es ir de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta.

