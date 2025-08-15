La «locura» de las fiestas cuando todo son fiestas

Aguilafuente, La Torre, Villadiego, Hortigüela, Hontalbilla, Cantalpino, Salas de los Infantes, Villadiego, Mozoncillo, Rueda, Padiernos, Noceda del Bierzo, Tudela de Duero, Alcañices, Torquemada... Y así hasta quedarse sin aliento. La lista de pueblos que estos días viven sus fiestas grandes es casi interminable. Y es ... que si hay una fecha en la que coinciden más festivos es ésta: la de las celebraciones en torno al 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Si se dice que años atrás una ardilla podía cruzar la Península de árbol en árbol, estos días lo que casi se puede hacer es ir de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta.

Fresno Alhándiga, Hontalbilla, Almar, Alcubilla de las Peñas, Cantalejo... Tal acumulación de localidades que tienen señalados estos días en rojo que también lleva a la 'competencia' entre ayuntamientos para cuadrar el programa. Y con algo asumido entre los alcaldes: el precio es más caro. «¡Ufff!», resume el trajín David Carrión, el alcalde de la localidad zamorana de Alcañices. Vamos, que están en plenas celebraciones y ya están pensando en las de 2026. Incluso hay orquestas que tienen cerradas a un año vista. De la noche del 14 al 15 y hasta la madrugada del 16 «¡es una locura!», reconoce. «Mucho esfuerzo y hacer malabares» para confeccionar un programa de unas fiestas «que no envidian a nadie», valora. Y es que de los mil habitantes, este pueblo en la frontera con Portugal puede pasar a reunir estos días a unas 5.000 personas para disfrutar de la música, los toros, los encierros... tras una semana cultural «brutal» con todo tipo de actividades.

Un esfuerzo -han rebajado la cuantía, pero aún así suponen aproximadamente el diez por ciento del presupuesto municipal anual, unos 110.000 euros- que «merece la pena», valora, pues «se reinvierte mucho» y para los negocios de Alcañices -sobre todo para la hostelería- sirve de «colchón» para que aguante abiertos también en invierno, «que se hace duro».

«Más caro» por el coste «mucho más elevado» de los eventos, asume también el alcalde de Noceda del Bierzo, Andrés Arias, que son las celebraciones estos días. Y más, apunta, desde con las restricciones del Covid-19 muchas empresas dedicadas al espectáculo cesaron la actividad y no han vuelto a arrancar. Así que cada vez tienen que organizarlo «con mucha más antelación». Ya hay actuaciones específicas que para 2026 «no puedes contratar a día de hoy», dada la concentración de la demanda.

En torno a Navidad, comisión de fiestas y Ayuntamiento ya tienen casi cerrado lo 'gordo' del programa del año que viene, soportado económicamente sobre todo a base de aportaciones de los vecinos, empresas, el bar que montan... Estos días en este pueblo leonés viven sus jornadas grandes, como otros cercanos como Molinaseca, Torre del Bierzo, Quintana de Fuseros... Una 'competencia' que se nota, pero que se compensa con la afluencia de quienes nunca fallan a la hora de volver a sus orígenes. «Es un plato de buen gusto ver el pueblo tan lleno», reconocer el regidor.

Festejo taurino en Monzoncillo (Segovia) ABC

Y es que el día de la función sigue siendo para muchos el mejor motivo para regresar a su pueblo. Sea grande o pequeño, de los que tienen celebraciones declaradas de interés y con nombre propio, como el Chúndara de Peñafiel (Valladolid), la Pinochada, de Vinuesa (Soria) o Loa de La Alberca (Salamanca). Los hay de todos los tamaños que tienen en torno al 15 y 16 de agosto sus grandes celebraciones. Es el caso de Padiernos, un núcleo de menos de 300 habitantes en la provincia de Ávila, cuya población se multiplica en verano. Y aún más en torno a mediados de agosto, porque muchos lo buscan como un refugio para desconectar o volver a encontrarse con familiares y amigos.

Cambio y ahorro

Por más que contratar un grupo obligue a rascarse más en las arcas municipales, se resisten a cambiar de fecha una celebración con un origen ancestral, en muchos casos vinculada al fin de la cosecha en tiempos en que el grano se segaba a mano. «En el momento en el que realizas cambios sustitutivos o por eliminación, está demostrado que se genera un bache en el aspecto social», advierte el alcalde de Padiernos, Juan José Jiménez.

En esa encrucijada de qué hacer se vieron hace ya un cuarto de siglo en Navalmanzano. Con sus pros y contras y algo de morriña entre quienes vivieron lo de antes, en este pueblo de la provincia de Segovia estrenaron siglo con nueva fecha para sus fiestas de agosto. Hoy, día 16, sigue celebrándose San Roque, pero ha sido el pasado fin de semana cuando esta localidad de un millar de habitantes se ponía a rebosar de gente. Tras una consulta popular, cambiaron de fecha de sus fiestas. «Coincidía con muchos sitios y había poca gente», recuerda el actual alcalde, Pablo Torrego, entonces todavía un adolescente. Por eso, desde «el lado sentimental», sí añora esos tiempos de niño de peña en peña, de ir a la ermita antes del desfile... Reconoce que entonces sólo estaban los del pueblo, hasta el punto de que «había bares que cerraban y se iban de vacaciones esos días». Ahora, ya con menos establecimientos abiertos y fiestas casi en solitario en el entorno, son los días que más sirven. Navalmanzano se ha situado «como un referente» con toros, encierros, orquestas...

Antes era «económicamente más caro», asume el regidor. Y hace números: una orquesta «de tamaño medio» un sábado cualquiera de agosto puede rondar los 12.000 euros más IVA, entre el 14 y el 16, sube a los 16.000 ó 17.000 euros. Y una discomóvil pasa de estar entre 700 y 900 euros los 1.500, con lo que eso supone para un presupuesto municipal de un pueblo.

Aún así, sin dejar de hacer números, en los pueblos celebran sus fiestas y festejan estos días de calles más llenas, música con las charangas, las orquestas, dj, toros, encierros, competiciones de lo más diverso, misa y procesión, vermú, comidas populares... y el colorido de las peñas.