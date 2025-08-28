Localizado apenas 20 minutos después del comienzo del fuego el presunto pirómano de Berlanga del Bierzo

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17 horas de este jueves en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo (León).

Unos 20 minutos después del inicio del fuego, un agente medioambiental ha llamado a la Central COS de la Guardia Civil de León (062) informando que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas de la Guardia Civil existentes por la zona, tal y como relata la Benemérita en un comunicado.

Poco después lo detenía un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encontraba desplegado en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia. El joven coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales. Además, pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

Noticia Relacionada Nivel 2 en un incendio originado esta tarde en Berlanga del Bierzo (León) ABC La proximidad de las llamas a la localidad obliga al desalojo de la localidad

El arrestado ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para tomarle declaración, y tanto las diligencias como el propio detenido se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Según el Código Penal, aquellos que incendien montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si este alcanza especial gravedad, la horquilla para la pena de prisión es de tres a seis años y la multa de dieciocho a veinticuatro meses.