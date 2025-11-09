Suscribete a
Lluvias y suaves temperaturas alientan una campaña de setas que se veía «perdida»

Un verano seco y muy cálido y los incendios condicionan una temporada «corta y tardía»

La ausencia de lluvias y las altas temperaturas de septiembre retrasarán la campaña micológica

Las lluvias y las temperaturas suaves están permitiendo que comiencen a brotar las primeras setas
Las lluvias y las temperaturas suaves están permitiendo que comiencen a brotar las primeras setas
Valladolid

Con un ojo mirando al cielo y el otro al suelo. Así están los aficionados a la micología estos días, ya que, después de comprobar cómo bien avanzado octubre llegaban las lluvias han podido bajar la vista en busca de las primeras fructificaciones en forma ... de setas y hongos. Porque, aunque «tardía», la campaña de otoño –la principal, aunque no exclusiva del año– ya está aquí. Eso sí, de formar dispar a lo largo y ancho de un territorio tan extenso y variopinto orográficamente como Castilla y León. Hay puntos de las provincias de Salamanca y Zamora en las que «ya hay fructificaciones, incluso, de boletus edulis –una especie que se suele resistir más–».

