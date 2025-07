'Little Opera' cumple diez años: el amor de Zamora a la lírica crece y se contagia

Un programa hecho con mucho mimo en el que intercalan juventud y veteranía, espacios «maravillosos» y un voluntariado que crece son los ingredientes que han ayudado a Little Opera, el Festival Internacional de Ópera de Cámara que se celebra desde este sábado hasta el ... próximo 27 de julio en Zamora, a alcanzar los diez años, una cifra redonda que celebrarán estos días con 'menú' muy especial, señala la directora del certamen, la soprano zamorana Conchi Moyano. Destaca, entre sus atractivos, la reposición de 'La (pequeña) flauta mágica', que llevarán a cuatro municipios de la provincia (Villaralbo, Carbajales de Alba, Puebla de Sanabria y Fuentelapeña), «una obra que tuvo mucho éxito»; contar con las primeras figuras de la lírica como la soprano madrileña Natalia Labourdette y el tenor tinerfeño Airam Hernández; el respaldo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y una nueva edición del formato 'Ópera en miniatura'.

«En Zamora se ha conseguido casi una misión pedagógica, difundiendo este tipo de música y llegando, incluso, al mundo rural. Es un festival económicamente accesible. No es como Bayreuth (Alemania), donde tienes que hacer fila durante muchos años para conseguir entradas», señaló durante su presentación el concejal de Turismo, Christoph Strieder. El respaldo del Ayuntamiento, sumado al apoyo de Diputación, Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora, no sólo ha logrado mantener un festival dedicado a un género no mayoritario, sino que este crezca y logre traer «mejores producciones», apunta la directora, a la que «emociona especialmente» ver crece el número de voluntarios involucrados, que hoy llegan a los 60 y que participan «en todo el entramado»: puesta a punto de los escenarios, la producción...

Mayor visibilidad

La Plaza de la Catedral, el Museo Etnográfico, el Teatro Principal y el Ramos Carrión, la Plaza de Viriato o la Biblioteca Pública son algunos de los coquetos escenarios escogidos para un evento que durante sus nueve primeras ediciones contabilizó 38 títulos de ópera de cámara, un género que en la última década ha ganado en visibilidad, opina la soprano zamorana: «Cuando nosotros comenzamos solo la Fundación Juan March organizaba en Madrid un programa sobre teatro musical y había alguna otra cosita en Barcelona. Sin embargo, en los últimos dos o tres años está teniendo mucho auge».

Entre las citas que ha sumado el género, Conchi Moyano menciona el nuevo Festival de Ópera de Cámara de Madrid con el que Little Opera colabora: «Nos alegra que haya más focos de trabajo en el mundo lírico», sostiene la soprano, si bien recuerda que en general estos programas están más enfocados a obras contemporáneas, mientras que una de las singularidades del certamen zamorano es «la recuperación y puesta en valor de obras clásicas escritas directamente en este formato». Pone como ejemplo 'El duelo' entre Mozart y Salieri que tendrá lugar el domingo 27 de julio en el Teatro Principal.

Sobre el programa de esta edición, destaca también el estreno mundial de 'Hildegart', con música del compositor vigués Juan Durán y libreto de Javier Mateo. También la obra 'El Paseo', de José Luis Greco, que se suma a las propuestas 'Aiwass' y 'Tiramisú', que ya formaron parte de 'Ópera en miniatura' durante el estreno de la sección la pasada edición.

Un programa con el que los organizadores quieren responder a la declaración de amor que Zamora ha brindado en la última década al género lírico, y que en breve podría extenderse a otras provincias, un paso natural porque al final se trata de «producción de Castilla y León que deberíamos poder disfrutar todos», defiende Conchi Moyano.

Las entradas y abonos para 'Little Opera' pueden adquirirse en la página web del festival y en taquilla. Sobre estos últimos, la directora destaca que «ya hemos vendido el 70 por ciento» y está segura de que se agotarán la próxima semana.