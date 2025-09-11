Suscribete a
Las noticias de ABC: La inédita incursión de drones rusos en Polonia eleva el tono y activa la alerta de la OTAN

La ley de derechos al final de la vida, tumbada por tercera vez en las Cortes

Por Ávila prepara un cuarto intento

Una ley diseñada por el PP y otra por la oposición, saldo de las Cortes este curso

Votación durante el pleno de las Cortes
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Tampoco a la tercera fue la vencida. La proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida volvió a ser tumbada por los votos del PP, que se sumaron a los de Vox, quienes siempre se han mostrado contrarios al espíritu ... de esta norma, que consideran una eutanasia encubierta. En el caso de los populares, en el primer intento, bajo la firma de del procurador Francisco Igea, los populares votaron a favor de su toma en consideración y pasó por dos años de tramitación parlamentaria hasta que, justo antes de dar el salto al pleno, se torcieron las relaciones entre el entonces portavoz popular, Raúl de la Hoz, e Igea, y el PP rechazó el dictamen final. Después lo intentó el PSOE con el mismo texto pero incorporando sus enmiendas, razón que llevó a los populares a rechazarlo en el pasado curso político por considerar que tenía un claro «sesgo ideológico».

